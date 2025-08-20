टप इन्ड टी-२० सिरिज: मेलबर्न रेनेगेड्ससँग नेपाल आज प्रतिस्पर्धा गर्दै

काठमाडौं । 

अष्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप इन्ड टी-२० सिरिजअन्तर्गत नेपालले आज पाँचौं खेल खेल्दैछ। नेपाली समय अनुसार बिहान ११:१५ बजे नेपालले मेलबर्न रेनेगेड्स एकेडेमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

नेपालले हालसम्म चार खेलमध्ये एक जित र तीन हार बेहोरेको छ। मंगलबार भएको चौथो खेलमा नेपालले होबार्ट हरिकेन्स एकेडेमीलाई ६६ रनले हराएको थियो।

११ टोली सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल नवौं स्थानमा छ भने मेलबर्न पाँचौं स्थानमा रहेको छ।

नेपालले शृङ्खलाको अन्तिम खेल शुक्रबार पाकिस्तान शाहिन्ससँग खेल्नेछ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com