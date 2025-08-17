स्पेनी ला लिगा: बार्सिलोनाको विवादास्पद जित

लन्डन, (एजेन्सी)
बार्सिलोनाले स्पेनी ला लिगाको नयाँ सिजनको सुरुआत विवादास्पद जितबाट भएको छ ।
बार्सिलोनाले शनिवार राति मालोर्काको मैदानमा भएको खेलमा ३–० को जित निकालेको हो । यस खेलमा मालोर्काका दुई खेलाडी पहिलो हाफमै रातो कार्ड पाएपछि बार्सिलोनाले ९ खेलाडीमा सीमित टोलीलाई हराउन कुनै कठिनाई भएन । तर, यो खेल विवादबाट मुक्त हुन सकेन ।
खेलको सातौँ मिनेटमै राफिन्हाले गोल गर्र्दै टोलीलाई १–० को अग्रतामा राखे । खेलको २३ औँ मिनेटमा फेर्रान टोरेसले पेनाल्टी क्षेत्रको बाहिरबाट शक्तिशाली प्रहारमा गोल गर्दै २–० को अग्रता बनाए ।
तर त्यसबेला मालोर्काका कप्तान एन्टोनिओ राइलोले टाउकोमा लागेर मैदानमा ढलेका कारण केही खेलाडीले खेल्न छाडेका थिए । उनले लामिन यामालको प्रहार रोकेका थिए । यस गोललाई मालोर्काका खेलाडीहरूले विरोधसमेत गरेका थिए ।
३३ औं मिनेटमा मालोर्काका मानु मोरल्यानेसले यामाललाई फाउल गरेपछि दोस्रो पहेंलो कार्ड पाउँदै रातो कार्ड हेरेर मैदानबाट बाहिरिनु परे । उनले पहिलो पहेंलो कार्ड फेर्रानको गोलमा आपत्ति जनाउँदा पाएका थिए । ३९ औँ मिनेटमा स्ट्राइकर भेडात मुरिकीले बलको लागि हाइमा किक हान्न पुगे । उनको लात बार्सिलोनाका डेब्यु गोलकिपर जोआन गार्सियालाई लागेको थियो ।
सुरुमा पहेंलो कार्ड देखाइए पनि भिएआर समीक्षा गरी रेफ्रीले उनलाई रातो कार्ड देखाए । यसपछि मालोर्का ९ खेलाडीमा सीमित भयो । इन्ज्युरी समयमा यामालले गोल गर्दै ३–० को जित सुनिश्चित गरे ।
यस खेलमार्फत् म्यानचेस्टर यूनाइटेडका अनवान्टेड स्ट्राइकर मार्कस रासफोर्डले ला लिगामा डेब्यु गरेका थिए । ६९ औं मिनेटमा मैदानमा आएका उनी ला लिगा खेल्ने दोस्रो इंग्लिस खेलाडी बने । यसअघि १९८९ मा गेरी लिनेकरले ला लिगा खेलेका थिए ।
