एसईईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने ८६ विद्यार्थी पुरस्कृत  

ललितपुर।
ललितपुर महानगरले २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा उत्कृष्ट अंक ल्याउने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका ८६ जना विद्यार्थीलाई सम्मान सहित पुरस्कृत गरेको छ ।
महानगरले २२ वटा संस्थागतका ७८ जना र ६ वटा सामुदायिक विद्यालय ८ जना गरी ८६ विद्यार्थीलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयतर्फ ३ दशमलव ९५ जिपिए भन्दा माथि ल्याउने र संस्थागत तर्फ ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थी र विद्यालयलाई सम्मान सहित पुरस्कृत गरेको हो ।
महानगरले शुक्रवार सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरी सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई जनही दुईलाख हस्तान्तरण गरेको हो । यसैगरी सामुदायिक विद्यालय प्रत्येकलाई ४ लाख दिएको छ । संस्थागत तर्फ धापाखेलको जेम्स स्कुलका १६ जना विद्यार्थीले ४ जिपीए ल्याएका छन् ।
सामुदायिक तर्फ बुङमतीको आर्दश सौल युवक माध्यमिक विद्यालयका ३ जना विद्यार्थीमध्ये एक जनाले ४ जिपिए र दुई जनाले ३ दशमलव ९६ जिपिए ल्याएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकामा शैक्षिक सत्र २)८१ को एसइई परीक्षामा (१ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सामुदायिक विद्यालय तर्फ भने ८१ दशमलव ०५ प्रतिशत र संस्थागत तर्फ ९४ दशमलव ९० प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् ।
सम्माान कार्यक्रममा बोल्दै महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले एसइईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्याथी र विद्यालयले गर्दा ललितपुर महानगर शिक्षाको हब भएको पुष्टि गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो विद्यार्थी र विद्यालयलाई प्रेरणा र हौसला हो । कोरोनाका कारण विद्यालयको खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न गरेको निर्णय विद्यार्थी र विद्यालयका लागि हौसला बनेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
मेयर महर्जनले महानगरले गरेका असल अभ्यासमध्ये यो पुरस्कार र सम्मान एक भएको बताउँदै मोफसलका पालिकाहरुले पनि यो अभ्यासलाई अनुसरण गरेको बताउनुभयो ।
उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले पुरस्कृत विद्यालय र विद्यार्थीलाई बधाई दिनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ विद्यार्थी विद्यालय र अभिभावकको मिहेनतका कारण सफलता प्राप्त भएका बताउनुभयो । सफल विद्यार्थीलाई शुभकामना दिदैं जीवनमा आइपर्न सक्ने सबै खालका चुनौतीसँग लड्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रवक्ता एवम् सामाजिक विकास समितिका संयोजक राजु महर्जनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कोरोना लगत्तै महानगरले सुरु गरेको सम्मान र पुरस्कारले विद्यार्थी र विद्यालयलाई प्रेरित गरेको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति ऋषिदेव फुँयालले महानगरले संस्कृति संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धनसँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा गरेको यो असल अभ्यास भएको बताउनुभयो ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले विद्यार्थीलाई थप उपलब्धिका लागि शुभकामना दिदैं सकारात्मक सोचसहित जिम्मेवार र इमान्दार बन्न अनुरोध गरे । कार्यक्रममा पुरस्कृत विद्यार्थी र अभिभावकले मन्तव्य राखेका थिए ।
