नागढुंगा सुरुङमार्गमा सवारी दस्तुर तोकियो, कारको  ६५ रुपैयाँदेखि भारी उपकरणमा ६०० रुपैयाँसम्म

काठमाडौं ।

 सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट दस्तुर लिने दर तोकेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार कार तथा भ्यानले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मिनिबस तथा मिनिट्रकका लागि काठमाडौं आउँदा ११५ रुपैयाँ र जाँदा ८० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।

बस र ट्रकले काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, भारी उपकरण बोकेका सवारीसाधनका लागि काठमाडौं आउँदा ६०० रुपैयाँ र जाँदा २५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

सुरुङमार्गको सञ्चालन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै सर्वसाधारणका लागि खोल्ने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग करिब २.६८ किलोमिटर लामो छ, जसले काठमाडौं–धादिङ सडक खण्डमा भीड घटाउने र यात्रा समय छोट्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस परियोजना जापान सरकारको सहयोगमा २०७६ सालमा सुरु भएको हो। सुरुङसँगै २.६ किलोमिटरको पहुँच मार्ग, टोल प्लाजा, सुरक्षा प्रणाली र आपतकालीन निस्कने मार्गसमेत निर्माण गरिएको छ।

