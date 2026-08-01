सिराहाको गोलबजारमा गोली लागेर मृत्यु भएका यादवका परिवार र गृहमन्त्री गुरुङबीच ८ बुँदे सहमति

काठमाडौँ।
सिराहाको गोलबजारमा आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका १५ वर्षीय गणेश यादवका परिवार र गृहमन्त्री सुदन गुरुङबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार घटनाको निष्पक्ष छानबिन, गणेशलाई सहिद घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउने, परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत, दाइ–बहिनीलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, बुबाआमाको निःशुल्क उपचार, गणेशको नाममा पार्क निर्माण तथा दाहसंस्कारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पोस्टमार्टमपछि शव हेलिकोप्टरमार्फत सिराहा ल्याई परिवारलाई बुझाइने र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही गरिने गृहमन्त्रीले बताएका छन्।
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