लिपिस्टिकले कसरी बढाउँछ अनुहारको आकर्षण? सही छनोट र प्रयोगका यी टिप्स अपनाउनुहोस्

काठमाडौं ।

 लिपिस्टिक मेकअपको एउटा सामान्य सामग्री मात्र होइन, यसले अनुहारको आकर्षण बढाउने र व्यक्तित्वमा आत्मविश्वास थप्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सही रङ, गुणस्तरीय उत्पादन र उचित तरिकाले प्रयोग गरिएको लिपिस्टिकले अनुहारलाई ताजगी, सन्तुलन र प्राकृतिक चमक दिन सक्छ।

विशेष अवसर होस् वा दैनिक जीवन, धेरै महिलाको मेकअप किटमा लिपिस्टिक अनिवार्य सामग्रीका रूपमा रहने गरेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार आफ्नो छालाको रङ, पहिरन र अवसरअनुसार लिपिस्टिक छनोट गर्दा यसको प्रभाव अझ राम्रो देखिन्छ।

छालाअनुसार लिपिस्टिक छनोट गर्नुहोस  : लिपिस्टिक खरिद गर्दा केवल मनपर्ने रङ रोज्नु पर्याप्त हुँदैन। छालाको टोनअनुसार छनोट गर्दा अनुहारको प्राकृतिक सौन्दर्य अझ निखारिन्छ।

 गोरो छालाका लागि पिंक, पिच, कोरल र न्यूड रङ उपयुक्त मानिन्छ।

 गहुँगोरो छालामा रोज, माउभ, ब्राउन र बेरी टोन राम्रो देखिन्छ।

 काला छालामा मरुन, वाइन, डार्क रेड र चकलेट ब्राउन आकर्षक देखिन्छ।

 लिपिस्टिकले अनुहारमा ल्याउँछ ताजगी

अनुहार थकित वा फिक्का देखिएको अवस्थामा हल्का लिपिस्टिकले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। धेरै अवस्थामा फाउन्डेसन वा अन्य मेकअपबिनै केवल लिपिस्टिक प्रयोग गर्दा अनुहार जीवन्त र आकर्षक देखिन्छ।

 आत्मविश्वास बढाउन पनि सहयोगी  : सौन्दर्यसँगै लिपिस्टिकले मानसिक रूपमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। आफूलाई सुहाउने रङको लिपिस्टिक लगाउँदा धेरै महिलाले आत्मविश्वास बढेको महसुस गर्ने गर्छन्। कार्यालय, भेटघाट, पार्टी वा औपचारिक कार्यक्रममा सही लिपिस्टिकले व्यक्तित्वलाई थप प्रभावशाली बनाउन मद्दत गर्छ।

 गुणस्तरीय उत्पादन प्रयोग गर्नुहोस् : बजारमा विभिन्न मूल्य र गुणस्तरका लिपिस्टिक उपलब्ध छन्। छालामा एलर्जी वा ओठ सुख्खा हुने समस्या हुन नदिन विश्वसनीय ब्रान्डका उत्पादन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। खरिद गर्दा उत्पादनको म्याद, सामग्री (इन्ग्रेडियन्ट) र प्रमाणित गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

 ओठको हेरचाह नगरे लिपिस्टिकको प्रभाव घट्छ  : लिपिस्टिक सुन्दर देखिन ओठ पनि स्वस्थ हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि नियमित रूपमा लिप बाम प्रयोग गर्ने, पर्याप्त पानी पिउने र समय–समयमा ओठको मृत छाला हटाउने बानी उपयोगी हुन्छ। सुख्खा वा फुटेको ओठमा लिपिस्टिक समान रूपमा बस्दैन।

 लिपिस्टिक लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

 लिपिस्टिक लगाउनुअघि ओठ सफा र मोइस्चराइज गर्नुहोस्।

 आवश्यक परे लिप लाइनर प्रयोग गरेर ओठको आकार स्पष्ट बनाउनुहोस्।

 धेरै तह नलगाई पातलो रूपमा सुरु गरेर आवश्यक अनुसार थप्नुहोस्।

 खाना खाएपछि वा लामो समयपछि आवश्यक परे पुनः लगाउनुहोस्।

राति सुत्नुअघि लिपिस्टिक पूर्ण रूपमा हटाएर ओठमा लिप बाम लगाउने बानी बसाल्नुहोस्।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com