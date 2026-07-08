फिट रहन नयाँ ट्रेन्ड रकिङ

काठमाडौं ।

फिट रहनका लागि जिम जानैपर्छ भन्ने सोच अब पुरानो हुन थालेको छ। पछिल्लो समय विश्वभरि तीव्र रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको एउटा नयाँ फिटनेस ट्रेन्ड ‘रकिङ’ ले धेरैको ध्यान तानेको छ। सेनाका जवानहरूले वर्षौंदेखि अपनाउँदै आएको यो अभ्यास अहिले सर्वसाधारणका लागि पनि प्रभावकारी व्यायामका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

रकिङमा विशेष केही गर्नुपर्दैन। ढाडमा केही तौल भएको ब्याकप्याक बोकेर निश्चित दूरीसम्म हिँड्ने वा हल्का दौडिने हो। सामान्य हिँडाइभन्दा शरीरले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भएकाले यसले बढी क्यालोरी बर्न गराउँछ र मांसपेशीलाई पनि मजबुत बनाउँछ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार रकिङले मुटु र फोक्सोलाई सक्रिय बनाउनुका साथै शरीरको स्ट्यामिना बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नियमित रूपमा अभ्यास गर्दा तौल घटाउन, शरीरको सन्तुलन सुधार्न र हड्डीलाई बलियो बनाउन समेत मद्दत पुग्ने बताइन्छ।

किन बढ्दै छ रकिङको क्रेज?

रकिङ लोकप्रिय हुनुको मुख्य कारण यसको सरलता हो। यसका लागि महँगो जिम सदस्यता, आधुनिक मेसिन वा विशेष उपकरण आवश्यक पर्दैन। एउटा बलियो ब्याकप्याक र केही तौल भए पुग्छ। त्यसैले व्यस्त जीवनशैली भएका मानिसहरूले पनि सजिलै आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा यो व्यायाम समावेश गर्न सक्छन्।

विज्ञहरूका अनुसार रकिङले कार्डियो र स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ दुवैको फाइदा एकैपटक दिन्छ। त्यसैले यसलाई ‘फुल बडी वर्कआउट’को रूपमा समेत लिइन्छ।

रकिङ गर्दा कति तौल बोक्ने?

पहिलो पटक रकिङ गर्नेहरूले आफ्नो शरीरको तौलको ५ देखि १० प्रतिशत बराबर तौलबाट सुरुआत गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि ७० केजी तौल भएको व्यक्तिले ३.५ देखि ७ केजीसम्मको तौल बोकेर सुरु गर्न सक्छ। शरीर अभ्यस्त भएपछि बिस्तारै तौल र दूरी बढाउन सकिन्छ।

सुरुमा १५–२० मिनेट वा १–२ किलोमिटर हिँड्नु पर्याप्त मानिन्छ।

यी गल्ती गर्नुभयो भने फाइदाभन्दा बेफाइदा

रकिङ गर्दा सुरुमै धेरै भारी तौल बोक्नु, गलत तरिकाले ब्याकप्याक मिलाउनु, वार्मअप नगरी अभ्यास सुरु गर्नु वा शरीर दुखिरहेको अवस्थामा पनि जबर्जस्ती हिँड्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यस्ता गल्तीले कम्मर, काँध, घुँडा र मेरुदण्डमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैले राम्रो फिटिङ भएको ब्याकप्याक, आरामदायी स्पोर्ट्स जुत्ता र सही पोस्चरमा हिँड्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ।

सबैले गर्न मिल्छ?

रकिङ अधिकांश स्वस्थ व्यक्तिका लागि सुरक्षित मानिए पनि सबैका लागि उपयुक्त भने हुँदैन। कम्मर, मेरुदण्ड वा घुँडाको गम्भीर समस्या भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, मुटु वा फोक्सोका जटिल बिरामी तथा चिकित्सकले भारी व्यायाम गर्न नहुने सल्लाह दिएका व्यक्तिले रकिङ सुरु गर्नु अघि विशेषज्ञको परामर्श लिनुपर्छ।

के साँच्चै तौल घट्छ?

विज्ञहरूका अनुसार रकिङमा सामान्य हिँडाइभन्दा बढी ऊर्जा खर्च हुने भएकाले तौल घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ। तर व्यायाम मात्र पर्याप्त हुँदैन। सन्तुलित आहार, पर्याप्त निद्रा र स्वस्थ जीवनशैली पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यदि तपाईं जिम जान समय वा बजेटको अभावमा फिटनेसबाट टाढा हुनुहुन्छ भने रकिङ सजिलो, सस्तो र प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्छ। तर यसको सुरुआत सधैं हल्का तौलबाट गर्नुहोस् र शरीरको क्षमताअनुसार मात्रै अभ्यास बढाउनुहोस्।

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