विश्वकप फाइनलको ‘सुपर–लक्जरी’ टिकट २४ घण्टामै बिक्री, ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा छ जनाले पाउने दुर्लभ अनुभव

काठमाडौं ।
आगामी महिना हुने २०२६ फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनलअघि सार्वजनिक गरिएको विश्वकै सबैभन्दा महँगामध्ये एक मानिएको विशेष आतिथ्य (हस्पिटालिटी) प्याकेज घोषणा भएको २४ घण्टा नबित्दै बिक्री भएको छ। करिब ४० लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ६० करोड ४४ लाख नेपाली रुपैयाँ) मूल्यको उक्त प्याकेजले विजेता टोलीले ट्रफी उचाल्ने क्षण मैदानभित्रैबाट प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्नेछ। अति धनाढ्य ग्राहकहरूलाई मात्रै सेवा दिने निजी सदस्यता–आधारित लक्जरी कन्सियर्ज कम्पनी Knightsbridge Circle ले यो विशेष प्याकेज बिक्री गरेको हो।
कम्पनीका अनुसार यो अवसर विश्वकप इतिहासमै पहिलो पटक उपलब्ध गराइएको विशेष अनुभव हो, जसमा फाइनल खेलका लागि मध्यरेखाको ठीक अगाडि पहिलो पङ्क्तिका छ वटा सिट समावेश छन्। सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको खेल सकिएपछि विजेता टोलीले विश्वकप ट्रफी उचाल्ने समारोहका बेला ग्राहकहरूलाई मैदानमै प्रवेश गरेर त्यो ऐतिहासिक क्षण नजिकबाट हेर्ने अनुमति दिइनेछ।
सामान्य दर्शकका लागि यस्तो पहुँच सम्भव हुँदैन। कम्पनीका अनुसार यो प्याकेज सार्वजनिक रूपमा बिक्रीका लागि खुला गरिएको थिएन। केवल कम्पनीका निम्तो प्राप्त, अत्यधिक सम्पत्ति भएका ग्राहकलाई मात्रै प्रस्ताव पठाइएको थियो। इच्छुक व्यक्तिको पृष्ठभूमि र उपयुक्तता मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै खरिदको अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको थियो।
प्याकेजमा केवल टिकट मात्र नभई निजी जेट वा हेलिकोप्टर व्यवस्था, पाँचतारे आवास, निजी सुरक्षा, उच्चस्तरीय यातायात, व्यक्तिगत कन्सियर्ज सेवा, विशेष अतिथिसँग भेटघाटलगायतका विलासी सुविधासमेत समावेश रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यस वर्षको विश्वकप फाइनल अमेरिकाको न्यू जर्सीस्थित MetLife Stadium मा हुने तालिका छ। फाइनलका लागि फिफाको आधिकारिक हस्पिटालिटी प्याकेजहरू पनि उपलब्ध छन्, जसको मूल्य केही हजार डलरदेखि सुरु भएर उच्च श्रेणीका प्याकेजमा दशौँ हजार डलरसम्म पुग्छ।
तर Knightsbridge Circle को यो विशेष प्रस्ताव ती सबैभन्दा धेरै महँगो र विशिष्ट मानिएको छ। विश्वकपजस्तो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगितामा धनाढ्य वर्गलाई लक्षित गरेर अत्यन्त महँगा अनुभवात्मक प्याकेजहरूको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिएको छ। यही कारण यस्तो करोडौँ डलरको प्याकेज पनि घोषणा भएको एक दिनभित्रै बिक्री हुन सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
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