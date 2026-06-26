रास्वपामा महामन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धा चर्कियो, ६ प्रभावशाली नेताले गरे उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी रहेकै बेला अब पार्टीको दोस्रो शक्तिशाली मानिने महामन्त्री पदको दौड तीव्र बनेको छ।
हालसम्म ६ जना प्रभावशाली नेताले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। खुला केन्द्रीय सदस्यतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहे पनि निर्वाचित भइसकेका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका हुन्। यससँगै पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको छ।
अहिलेसम्म महामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा खुला केन्द्रीय सदस्यतर्फ तेस्रो सर्वाधिक मत ल्याएर निर्वाचित शिशिर खनाल र चौथो स्थानमा रहेका सागर ढकाल छन्। यस्तै छैटौँ स्थानमा निर्वाचित रञ्जु दर्शना, सातौँ स्थानका मनिष झा, दशौँ स्थानका विपिन आचार्य तथा १९औँ स्थानमा निर्वाचित प्रमोद न्यौपानेले पनि महामन्त्री पदमा आफ्नो दाबी सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
महामन्त्री पदलाई सभापतिपछिको सबैभन्दा प्रभावशाली जिम्मेवारीका रूपमा हेरिने भएकाले यसपटकको प्रतिस्पर्धा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। उम्मेदवारहरूबीच संगठन विस्तार, पार्टी सञ्चालन र भावी नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई लिएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया पनि तीव्र बन्दै गएको छ। नेतृत्व चयनको यो प्रतिस्पर्धाले रास्वपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
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