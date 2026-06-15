चीनमा माइक्रो ड्रामामाथि कडाइ, अश्लीलता र भड्किलो जीवनशैली देखाउने सामग्री निगरानीमा

काठमाडौं

चीन सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा लोकप्रिय बनेका माइक्रो ड्रामाहरूमा कडा निगरानी बढाउने घोषणा गरेको छ। चिनियाँ नियामक निकायले यौनिक संकेतयुक्त, अत्यधिक हिंसात्मक तथा धनसम्पत्तिको भड्किलो प्रदर्शन गर्ने सामग्रीविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

चीनको राष्ट्रिय रेडियो तथा टेलिभिजन प्रशासन (एनआरटीए) ले जारी गरेको निर्देशनअनुसार माइक्रो ड्रामाहरूमा देखिने हल्का अश्लीलता, विवाह तथा सम्बन्धबारे नकारात्मक वा विकृत सन्देश, र अत्यधिक भौतिकवादी जीवनशैलीलाई विशेष निगरानीमा राखिनेछ। साथै हिंसात्मक बदला, भद्दा शीर्षक, सामन्तवादी सोच र प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गर्ने सामग्रीमाथि पनि कारबाही गरिने बताइएको छ।

मोबाइल फोनका लागि निर्माण गरिने छोटा भिडियो धारावाहिक अर्थात् माइक्रो ड्रामाहरू चीनसहित विश्वका विभिन्न देशमा लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। यस्ता सामग्रीमा प्रायः अप्रत्याशित मोड, गोप्य धनी पात्र, जटिल प्रेमकथा तथा सनसनीपूर्ण घटनाक्रम समावेश हुने गरेका छन्, जसले दर्शकलाई लामो समयसम्म आकर्षित गर्ने उद्देश्य राख्छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार स्वस्थ र सकारात्मक अनलाइन सामग्रीको वातावरण निर्माण गर्न यो अभियान आवश्यक छ। स्थानीय प्रशासनलाई उत्पादन कम्पनीहरूको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

चीनमा माइक्रो ड्रामा उद्योग अहिले बहु-अर्ब डलरको बजारका रूपमा विस्तार भइरहेको छ। यसले एशिया, अफ्रिका लगायत विभिन्न क्षेत्रका दर्शकलाई आकर्षित गरेको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका केही कम्पनीहरूले समेत यस क्षेत्रमा लगानी गर्दै आफ्नै माइक्रो ड्रामा स्टुडियो स्थापना गरेका छन्।

यसअघि पनि चीनले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा किशोरकिशोरीमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने, यौनिक संकेतयुक्त तथा अत्यधिक भौतिकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री हटाउन विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेतृत्वको सरकारले सामाजिक मूल्य, स्वस्थ सम्बन्ध र ‘साझा समृद्धि’को अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि बढाउँदै आएको छ। आर्थिक चुनौती र बढ्दो असमानताबीच सामाजिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासस्वरूप यस्ता कदमहरू चालिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

स्रोत: बीबीसी

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