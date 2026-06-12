संसदीय खेलका खेलाडी सांसदहरु हुन् सभामुख होइन : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार माथी उठेका प्रश्नको प्रतिरक्षामा सभामुख उत्रनु उचित नभएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै महासचिव पोखरेलले संसदीय खेलका खेलाडी सांसदहरु नै हुन् भन्ने स्मरण पनि गराएका छन् । पोखरेलले सरकारको प्रतिरक्षामा मात्र नभइ सभामुख विपक्षी सांसदहरुसँग बहसमा पनि उत्रिने गरेकोका आपती प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आलोचना गर्दा सभामुखले त्यसको प्रतिवाद र प्रतिरक्षा गर्ने क्रम बढेपछि महासचिव पोखरेलको यस्तो धारणा आएको हो ।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् सरकारमाथी उठेका प्रश्नहरुको प्रतिरक्षा र विपक्षीसँगको बहसमा सभामुख स्वयं उत्रिनु उचित होइन । संसदीय खेलका खेलाडी सांसदहरु नै हुन् ।
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