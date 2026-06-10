फिफा विश्वकप २०२६ : फुटबलसँगै संगीतको विश्वव्यापी महाउत्सव, शाकिरादेखि बीटीएससम्मको जमघट

काठमाडौं ।
फिफा विश्वकप २०२६ भोलिबाट सुरु हुँदैछ। अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यस संस्करणले फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको कीर्तिमान बनाउने मात्र होइन, संगीत र मनोरञ्जनको भव्य महोत्सवका रूपमा पनि नयाँ पहिचान स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ।
४८ टोली सहभागी रहने प्रतियोगितामा कुल १०४ खेल खेलाइनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन मेक्सिको सिटीस्थित ऐतिहासिक एस्टाडियो अज्टेकामा हुनेछ, जहाँ विश्वभरका करोडौं दर्शकले फुटबलसँगै सांगीतिक उत्सवको समेत आनन्द लिन पाउनेछन्।
यसपटकको विश्वकपको विशेषता भनेको तीनवटै आयोजक राष्ट्रले छुट्टाछुट्टै उद्घाटन समारोह आयोजना गर्नु हो। फिफाले प्रत्येक आयोजक राष्ट्रको संस्कृति, संगीत र पहिचान झल्किने गरी फरक–फरक कार्यक्रम तयार पारेको जनाएको छ।
मेक्सिकोमा शाकिरा र बर्ना बोयको विशेष प्रस्तुति
मेक्सिको सिटीमा हुने पहिलो उद्घाटन समारोहमा कोलम्बियाकी विश्वप्रसिद्ध पपस्टार शाकिरा र नाइजेरियाली सुपरस्टार बर्ना बोय मुख्य आकर्षण रहनेछन्। उनीहरूले विश्वकप २०२६ को आधिकारिक गीत ‘डाइ डाइ’ प्रस्तुत गर्नेछन्।
शाकिरासँगै जे बाल्भिन, बेलिन्डा, अलेजान्द्रो फर्नान्डेज, ड्यानी ओसियन, माना, लस एन्जलस अजुलेस, लिला डाउन्स तथा दक्षिण अफ्रिकी गायिका टायलाले पनि प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ।
रेगेटोन स्टार जे बाल्भिनदेखि मेक्सिकी क्षेत्रीय संगीतका चर्चित गायक अलेजान्द्रो फर्नान्डेजसम्मको सहभागिताले समारोहलाई अझ विशेष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। लोकप्रिय कुम्बिया समूह लस एन्जलस अजुलेस, रक ब्यान्ड माना तथा परम्परागत मेक्सिकी संगीतकी प्रतिनिधि लिला डाउन्सले मेक्सिकन सांगीतिक संस्कृतिको झल्को दिनेछन्।
टोरन्टोमा क्यानडाली संगीतको चमक
क्यानडाको टोरन्टोस्थित बीएमओ फिल्डमा आयोजना हुने उद्घाटन समारोहमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित क्यानडाली कलाकारहरूको वर्चस्व रहनेछ।
जाज–पप गायक माइकल बुब्ले, वैकल्पिक रक गायिका एलानिस मोरिसेट, ग्रामी विजेता गायिका एलेसिया कारा, जेसी रेयेज, नोरा फतेही, विलियम प्रिन्स, प्यालेस्टिनी मूलकी गायिका एलियाना, बंगलादेशी–अमेरिकी डीजे सन्जय तथा फ्रान्सेली गायक भेगिड्रिमले दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछन्।
अमेरिकामा केटी पेरी, लिसा र फ्युचरको धमाका
अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित सोफी स्टेडियममा हुने समारोहमा पपस्टार केटी पेरी, ब्ल्याकपिङ्ककी सदस्य तथा एकल कलाकारका रूपमा समेत सफल लिसा, ब्राजिली गायिका अनिट्टा, चर्चित र्यापर फ्युचर, नाइजेरियाली स्टार रिमा तथा टायलाले प्रस्तुति दिनेछन्।
यी कलाकारहरूको सहभागिताले विश्वकपको उद्घाटन समारोहलाई युवा पुस्तामाझ अझ आकर्षक बनाउने विश्वास गरिएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले अन्तिम समयमा थप कलाकारहरू पनि सहभागी हुन सक्ने जनाएका छन्।
विश्वकप इतिहासमै पहिलोपटक फाइनलमा हाफटाइम शो
विश्वकप २०२६ को अर्को ऐतिहासिक पक्ष भनेको फाइनल खेलमा आयोजना हुने विशेष हाफटाइम शो हो। झण्डै एक शताब्दी लामो विश्वकप इतिहासमा पहिलोपटक फाइनल खेलको मध्यविराममा सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको हो।
जुलाई १९ मा न्यु जर्सीस्थित मेटलाइफ स्टेडियममा हुने फाइनल खेलको हाफटाइम शोमा विश्व चर्चित के–पप समूह बीटीएस, पप आइकन म्याडोना र शाकिराले प्रस्तुति दिने फिफाले पुष्टि गरेको छ।
फिफाका अनुसार उक्त कार्यक्रमबाट संकलित रकम ‘फिफा ग्लोबल सिटिजन एजुकेसन फन्ड’ मार्फत विश्वभरका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र फुटबलमा पहुँच विस्तार गर्न प्रयोग गरिनेछ।
शाकिराको अर्को विश्वकप यात्रा
‘वाका वाका’ र ‘ला ला ला’ जस्ता विश्वकप गीतमार्फत विश्वभर लोकप्रिय बनेकी शाकिरा यसपटक ‘डाइ डाइ’ मार्फत पुनः विश्वकपको केन्द्रमा रहनेछिन्। बर्ना बोयसँगको सहकार्यमा तयार भएको यो गीत विश्वकप २०२६ को आधिकारिक एन्थम हो।
विभिन्न युगमा फिफा विश्वकपका आधिकारिक गीतसँग जोडिने दुर्लभ कलाकारमध्ये शाकिरा एक हुन्। त्यसैले पनि उनको सहभागितालाई यस संस्करणको सबैभन्दा प्रतीक्षित सांगीतिक आकर्षण मानिएको छ।
फुटबलको रोमाञ्च, संगीतको जादु र विभिन्न देशका सांस्कृतिक पहिचानलाई एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यसहित विश्वकप २०२६ मैदानभित्रको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहने छैन। विश्वभरका दर्शकका लागि यो प्रतियोगिता खेलकुद, संगीत र मनोरञ्जनको एक विशाल विश्वव्यापी उत्सव बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
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