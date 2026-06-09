मेरा तीन सय प्रेम सम्बन्ध थिए’ : आशीकीका राहुलको खुलासाले ‘लाफर शेफ्स’ मा हंगामा

बलिउड अभिनेता राहुल रोय लोकप्रिय हास्य–मनोरञ्जन कार्यक्रम ‘लाफ्टर शेफ्स सिजन–३’ मा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएपछि कार्यक्रम निकै रमाइलो बनेको छ।
सन् १९९० को चर्चित फिल्म ‘आशिकी’ बाट स्टार बनेका राहुलको आगमनसँगै कार्यक्रममा पुराना रोमान्टिक गीतहरूको माहोल छाएको थियो। कलाकारहरूले उनका चर्चित गीतहरूमा नृत्य गरेका थिए भने राहुलको उपस्थितिले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक बनाएको देखियो।
कार्यक्रमको एक रमाइलो क्षणमा हास्य कलाकार कृष्णा अभिषेकले राहुलको प्रेम जीवनबारे प्रश्न गरेका थिए। कृष्णाले मजाक गर्दै, “सुन्नमा आएको छ, तपाईंका तीन सय प्रेमिका थिए रे?” भनेर सोधेपछि राहुल केही लजाएका थिए।
तर त्यसपछि उनले हाँस्दै उक्त दाबी स्वीकार गरे। राहुलको जवाफ सुनेपछि कार्यक्रममा उपस्थित कलाकारहरू छक्क परेका थिए। उनको प्रतिक्रियापछि हास्य कलाकार भारती सिंहले पनि मजाकिया शैलीमा आश्चर्य व्यक्त गरेकी थिइन्।
त्यसपछि भारतीले कार्यक्रममा रहेका अन्य कलाकारहरूलाई लक्ष्य गर्दै ठट्टा गर्दै भनिन्, “कतिपयलाई एउटा प्रेम सम्बन्ध बनाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ, तर राहुलजीको त संख्या नै फरक रहेछ।”
कार्यक्रममा अभिनेत्री अंकिता लोखण्डे र तेजस्वी प्रकाशले राहुलसँग रोमान्टिक शैलीमा नृत्यसमेत गरेका थिए। नृत्यका क्रममा राहुल कहिले मुस्कुराएका त कहिले लजाएका देखिन्थे, जसले दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेको थियो।
यहीबीच कृष्णा अभिषेकले आफ्नो परिचित हास्य शैलीमा राहुललाई फेरि जिस्क्याउँदै थप हाँसोको वातावरण बनाएका थिए।
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