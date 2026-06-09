जवान छालाका लागि साल्मन माछाको शुक्राणु प्रयोग गर्छन किमदेखि जेनिफरसम्म

हलिउडकी चर्चित कलाकार किम कार्दासियनले केहि समय अघि  आफ्नो सौन्दर्य उपचारबारे गरेको खुलासाले सामाजिक सञ्जाल र सौन्दर्य क्षेत्रमा व्यापक चर्चा पाएको छ। उनले आफ्नो अनुहारमा साल्मन माछाको शुक्राणुबाट निकालिएको तत्व प्रयोग गरिएको विशेष उपचार गराएको बताएकी छन्।

लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम द कार्दासियन्स को एक भागमा किमले आफ्नी आमा क्रिस जेनरसँग कुरा गर्दै आफूले “साल्मन शुक्राणु अनुहार उपचार” गराएको जानकारी दिएकी थिइन्। उनका अनुसार उक्त उपचारमा साल्मन माछाको शुक्राणुबाट प्राप्त विशेष तत्व अनुहारमा प्रयोग गरिएको थियो।

किम मात्र होइनन्, चर्चित अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टनले पनि यसअघि यस्तो उपचार गराएको खुलासा गरेकी थिइन्। यद्यपि, यसले आफ्नो छालामा कति प्रभाव पार्यो भन्नेबारे उनी निश्चित नभएको बताएकी छन्।

साल्मन माछाको प्रजनन ग्रन्थिबाट निकालिने डीएनए आधारित तत्वलाई सौन्दर्य उद्योगमा साल्मन पीडीआरएन भनेर चिनिन्छ। यो तत्व दक्षिण कोरियाली सौन्दर्य सामग्रीहरूमा विशेष रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। अनुहारको चाउरी  कम गर्न र छालालाई चम्किलो देखाउन बनाइने विभिन्न महँगा उत्पादनहरूमा यसको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ।

 माछाको प्रजनन कोशिकासँग सम्बन्धित तत्व अनुहारमा प्रयोग गर्ने कुरा अस्वाभाविक लाग्न सक्छ। तर छाला विशेषज्ञहरू र विभिन्न अनुसन्धानहरूले यसका केही सम्भावित फाइदाहरू देखाएका छन्। अध्ययनहरूका अनुसार साल्मनबाट प्राप्त पीडीआरएनले छालाको पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई सहयोग गर्न सक्छ, सुन्निएको  कम गर्न सक्छ र कोलाजेन उत्पादन बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।

एक अनुसन्धानले यस्तो उपचारले छालाको लोच बढाउन र कोलाजेनको मात्रा सुदृढ बनाउन सहयोग गरेको देखाएको छ। यी दुवै तत्व छालालाई जवान, ताजा र स्वस्थ देखाउन महत्वपूर्ण मानिन्छन्।

यद्यपि, विशेषज्ञहरूले कुनै पनि नयाँ सौन्दर्य उपचार अपनाउनुअघि योग्य छाला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिन सुझाव दिएका छन्। सबै व्यक्तिमा एउटै प्रकारको प्रभाव नदेखिन सक्ने भएकाले यसको परिणाम व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ।

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