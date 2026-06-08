एलन  मस्ककी ट्रान्सजेन्डर छोरी भिभियन रिहानाको अभियानको मुख्य अनुहार

काठमाडौं
विश्वका चर्चित उद्योगपति एलन मस्ककी ट्रान्सजेन्डर छोरी भिभियन जेना विल्सन फेरि एकपटक चर्चामा आएकी छन्। यसपटक उनको चर्चा फेसन जगतमा बढ्दो प्रभाव र पहिचानका कारण भएको हो। भिभियनलाई पप सुपरस्टार तथा उद्यमी रिहानाको लोकप्रिय फेसन ब्रान्डको प्राइड मन्थ अभियानको प्रमुख अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्राइड मन्थको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको यस विशेष अभियानमा भिभियनलाई एलजिबिटिक्यु प्लस समुदायको पहिचान, आत्म-अभिव्यक्ति र गर्वको प्रतीकका रूपमा देखाइएको छ। अभियानका तस्बिर तथा प्रचार सामग्रीमा उनी विभिन्न फेसन परिधान र लक्जरी कलेक्सनमा देखिएकी छन्, जसमा ‘प्राउड’, ‘क्वियर’ र ‘लभ’ जस्ता सन्देश अंकित छन्। यी सन्देशमार्फत लैंगिक विविधता र समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ।
रिहानाको फेसन ब्रान्डले सामाजिक सञ्जालमा भिभियनका तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेको थियो, “भिभियन ठीक त्यही हुन्, जसरी उनले आफूलाई परिभाषित गरेकी छन्।” उक्त सन्देश सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। धेरै प्रयोगकर्ताले यसलाई आत्म-स्वीकृति र व्यक्तिगत पहिचानको सम्मान गर्ने सशक्त सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अभियानमा भिभियन एक्लै मात्र नभई एलजिबिटिक्यु प्लस समुदायका अन्य प्रतिनिधि र मोडलहरूसँग पनि देखिएकी छन्। तीमध्ये ट्रान्सजेन्डर मोडल लेथ एश्लीसहित विभिन्न लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू समावेश छन्। समूह तस्बिरहरूले विविध समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्राइड मन्थको मूल सन्देशलाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरेका छन्।
व्यक्तिगत फोटोसुटमा भिभियनले कालो र सेतो रंगका परिधानसँगै क्रिस्टल फ्रिन्जले सजिएका डिजाइनहरू लगाएकी छन्। केही तस्बिरमा उनी चम्किला सजावटयुक्त हाई हिल्समा देखिन्छिन् भने अन्य तस्बिरहरूमा प्राइड-थिमका ग्राफिटी शैलीका डिजाइन र रंगीन सन्देशले सजिएका पोशाकमा प्रस्तुत भएकी छन्। यी तस्बिरहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रशंसा बटुलेका छन्।
यो अभियान केवल फेसन प्रवर्द्धनमा सीमित नभई एलजिबिटिक्यु प्लस समुदायको दृश्यता र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। रिहानाको ब्रान्डले सन् २०१८ मा पहिलो प्राइड अभियान सुरु गरेको थियो र त्यसयता लगातार एलजिबिटिक्यु प्लस अधिकार तथा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रहँदै आएको छ। समुदायका प्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिँदै ब्रान्डले समावेशितालाई आफ्नो पहिचानको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ।
भिभियन विल्सनका लागि यो अभियान उनको तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको फेसन करियरको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। यसअघि उनी यही वर्ष ब्रान्डको भ्यालेन्टाइन डे अभियानमा पनि देखिएकी थिइन्। उक्त अभियानले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको थियो र त्यसपछि उनी ब्रान्डका प्रमुख अनुहारमध्ये एक बनेकी हुन्।
उनको फेसन यात्रा एउटा ब्रान्डमा मात्र सीमित छैन। विभिन्न रिपोर्टअनुसार उनले गत वर्ष न्युयोर्क फेसन विकमा रनवे डेब्यु गरेकी थिइन्। साथै सन् २०२५ मा अर्को चर्चित फेसन ब्रान्डको प्राइड अभियानको नेतृत्व पनि गरेकी थिइन्। यी उपलब्धिहरूले उनलाई युवा फेसन मोडल र एलजिबिटिक्यु प्लस समुदायको नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली आवाजमध्ये एकका रूपमा स्थापित गरेको छ।
फेसन क्षेत्रसँगै भिभियन ट्रान्सजेन्डर अधिकार र एलजिबिटिक्यु प्लस समुदायका मुद्दामा खुलेर बोल्ने व्यक्तित्वका रूपमा पनि परिचित छिन्। सन् २०२० मा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो ट्रान्सजेन्डर पहिचान स्वीकार गरेयता उनी अमेरिकामा ट्रान्सजेन्डर समुदायका चर्चित युवा हस्तीमध्ये एक बनेकी छन्। उनका अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूले सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहसमा पनि स्थान पाउने गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार फेसन उद्योगमा भिभियनको बढ्दो उपस्थिति केवल व्यक्तिगत सफलताको कथा मात्र होइन, विविध पहिचानलाई सम्मान र प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वव्यापी परिवर्तनको संकेत पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूले आफ्ना अभियानहरूमा एलजिबिटिक्यु प्लस समुदायका सदस्यलाई प्राथमिकता दिँदै समावेशी दृष्टिकोण अपनाएका छन्।
अभियान सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। हजारौं प्रयोगकर्ताले तस्बिरहरू मन पराउँदै साझा गरेका छन्। विभिन्न चर्चित व्यक्तित्व र एलजिबिटिक्यु प्लस अधिकारकर्मीहरूले पनि अभियानको प्रशंसा गरेका छन्। अभिनेत्री तथा एलजिबिटिक्यु प्लस अधिकार समर्थक लेभर्न कक्सले समेत यस अभियानलाई प्रेरणादायी भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
भिभियन विल्सनको बढ्दो लोकप्रियताले उनी अब केवल एलन मस्ककी छोरीका रूपमा मात्र नभई फेसन, सामाजिक सचेतना र एलजिबिटिक्यु प्लस प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाइरहेकी छन् भन्ने देखाउँछ। रिहानाको प्राइड अभियानमा उनको सहभागितालाई यही यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ, जसले उनलाई फेरि एकपटक विश्वव्यापी चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।
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