मदनकृष्ण र दीपाश्रीको ‘विवाह’ भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा, वास्तविकता भने फरक

काठमाडौं ।

सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला एक भिडियो तीव्र रूपमा भाइरल भइरहेको छ, जसले धेरै दर्शकको ध्यान खिचेको छ। भिडियोमा वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ बेहुलाको र निर्देशक तथा अभिनेत्री दीपाश्री निरौला बेहुलीको पहिरनमा देखिएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्।

भिडियोमा दुवै जना विवाह मण्डपमा बसेको दृश्य, वरपर विवाह समारोहको माहोल, पाहुनाको उपस्थितिसँगै पञ्चेबाजाको धुन पनि सुनिन्छ। यही कारण धेरैले भिडियोको वास्तविकता बुझ्न खोज्दै विभिन्न प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।

तर भाइरल भिडियो कुनै वास्तविक विवाह समारोहको नभई एउटा सांगीतिक परियोजनाको छायांकनसँग सम्बन्धित रहेको खुलेको छ। गायिका देविका बन्दनाले सार्वजनिक गर्न लागेकी नयाँ गीतको भिडियोका लागि मदनकृष्ण र दीपाश्रीलाई विशेष भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको हो।

आगामी मंगलबार सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको गीतमा अनिल शाहीको संगीत रहेको छ। गीतमा देविका बन्दना र मदनकृष्ण श्रेष्ठको स्वर सुन्न पाइनेछ भने गीतका शब्द पनि मदनकृष्ण श्रेष्ठकै हुन्।

गीतको म्युजिक भिडियोको निर्देशन केशवराज भट्टले गरेका छन्। भिडियोमा मदनकृष्ण र दीपाश्रीसँगै अभिनेता दिनेश डीसीको समेत अभिनय रहेको छ।

गायिका देविका बन्दनाका अनुसार गीत मनोरञ्जनात्मक शैलीमा तयार गरिएको छ र दर्शकले मन पराउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन्। सार्वजनिक हुनुअघि नै भिडियोका केही दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा गीतप्रति दर्शकको उत्सुकता झनै बढेको देखिएको छ।

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