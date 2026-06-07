काभ्रेमा शुरु भयो धान खेतीमा प्रविधिको नयाँ आयाम

काभ्रे । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने प्रयास भइरहेका बेला धान खेतीमा अपनाइएका उन्नत प्रविधिले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न थालेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा गरिएको उन्नत धान–जातीय परीक्षणले परम्परागत खेती प्रणालीभन्दा प्रविधिमैत्री खेतीबाट उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कृषि विकास कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा गरिएको परीक्षणमा उन्नत धानका विभिन्न जात र आधुनिक खेती प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो । अध्ययनले केवल उत्पादन वृद्धिको सम्भावना मात्रै देखाएको छैन, यसले नेपाली कृषि प्रणाली क्रमशः प्रविधिनिर्भर र व्यावसायिक बन्दै गएको कृषि विकास कार्यालय काभ्रेका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा धान प्रमुख खाद्यान्न बाली भए पनि परम्परागत जात र खेती प्रविधिका कारण उत्पादन क्षमता सीमित रहँदै आएको छ । यही समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ उन्नत जात र आधुनिक खेती प्रणालीको परीक्षण गरिएको दवाडीले बताए । प्रविधि प्रयोगले उत्पादनमा छलाङ मारेको छ । परीक्षणमा ‘मकवानपुर १’, ‘हर्दिनाथ हाइब्रिड १’, ‘एच क्यू ००२’ तथा स्थानीय जात ‘जीजे १०’ प्रयोग गरिएको थियो ।
नतिजाअनुसार ‘एच क्यू ००२’ जातले प्रतिहेक्टर ६.२ टन उत्पादन दिएको छ । जुन परीक्षण गरिएका सबै जातमध्ये सबैभन्दा बढी हो । हर्दिनाथ हाइब्रिड १ ले ५.४ टन, स्थानीय जीजे १० ले ५.१ टन तथा मकवानपुर १ ले ४.३ टन उत्पादन दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकले परम्परागत खेती प्रणालीको तुलनामा उन्नत बीउ, वैज्ञानिक रोपाइँ र सन्तुलित मल प्रयोगले उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने देखाएको कृषि विकास कार्यालय काभ्रेका बाली संरक्षण प्राविधिक सहायक झलक खत्रीले बताए ।
विशेष गरी लाइन रोपाइँ, बीउ उपचार, सन्तुलित मल प्रयोग, समयमै सिंचाइ तथा एकीकृत रोग–कीरा व्यवस्थापनलाई उत्पादन वृद्धिको मुख्य आधार मानिएको छ । प्रतिवेदनले सेमी अटोमेटेड राइस ट्रान्सप्लान्टरको प्रयोगले श्रम लागत घटाउनुका साथै रोपाइँलाई व्यवस्थित बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
कृषिमा मेसिनको प्रवेश ः
नेपालको कृषि प्रणाली लामो समयसम्म श्रमप्रधान रहँदै आएको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला खेतीयोग्य श्रमिकको अभाव ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थामा धान रोपाइँमा मेसिनको प्रयोगलाई कृषि क्षेत्रमा नयाँ आयामका रूपमा हेरिएको छ । पाँचखालमा गरिएको परीक्षणमा सेमी अटोमेटेड राइस ट्रान्सप्लान्टर प्रयोग गरिएको थियो ।
यसले कृषि श्रम संकट समाधान गर्ने सम्भावना देखाएको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी दिनमा धान खेती पूर्णरूपमा यान्त्रिकीकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै खेतीलाई व्यावसायिक र आकर्षक बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
परीक्षणले उन्नत जातले बढी उत्पादन दिने देखाए पनि स्थानीय जातको आफ्नै विशेषता रहेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । स्थानीय ‘जीजे १०’ जात होचो भएकाले ढल्ने समस्या कम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै हाइब्रिड जातमा उत्पादन बढी भए पनि केही अवस्थामा कीराको जोखिम बढ्न सक्ने संकेत पनि गरिएको छ । यसको अर्थ उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने, स्थानीय वातावरण, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तथा किसानको व्यावहारिक अनुभवलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालजस्तो विविध भूगोल भएको मुलुकमा एउटै जात सबै ठाउँका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसैले स्थानीय अनुकूलताअनुसार बीउ विकास र परीक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यस अध्ययनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको खेती प्रणालीमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विस्तार हो । बीउ राख्ने मितिदेखि मलको मात्रा, रोपाइँ दूरी, सिंचाइ व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रणसम्म सबै प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंगले अपनाइएको प्रमुख दवाडीले बताए । परम्परागत अनुभवमा आधारित खेतीबाट तथ्य र परीक्षणमा आधारित कृषितर्फ क्रमशः अघि बढिरहेको छ ।
परीक्षणका क्रममा स्थानीय तह, कृषि कार्यालय, विश्वविद्यालय, किसान समूह तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र अनुसन्धानप्रति चासो देखाएको थिए ।
खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको आधार ः
नेपालले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्दै आएको अवस्थामा धान उत्पादन वृद्धि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । उत्पादन वृद्धि गर्न सकिए आयात घटाउने मात्रै होइन, खाद्य सुरक्षालाई समेत मजबुत बनाउन सकिने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा र श्रमिक अभावजस्ता चुनौतीबीच आधुनिक कृषि प्रविधि नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि विकल्प नभई आवश्यकता बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रतिवेदनले धानको ‘एच क्यू ००२’ जातलाई स्थानीय अवस्थाका लागि उपयुक्त ठहर गर्दै किसानलाई अपनाउन सिफारिस गरेको छ । साथै लाइन रोपाइँ र सन्तुलित मल प्रयोगजस्ता उन्नत प्रविधिलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार सहज भने छैन । आधुनिक बीउ, मेसिन तथा मलको लागत, प्राविधिक ज्ञानको कमी, साना किसानको सीमित पहुँच तथा सरकारी सहायताको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीलाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन राज्यले अनुदान, तालिम, बीउ उपलब्धता तथा बजार व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
अन्यथा, प्रविधिको लाभ सीमित व्यावसायिक किसानमै केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ । तर पाँचखालमा गरिएको यो परीक्षणले वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीउ र आधुनिक प्रविधिलाई प्रभावकारीरूपमा विस्तार गर्न सकियो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले उत्पादन, व्यावसायिकता र आत्मनिर्भरतामा नयाँ आयाम हासिल गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
अपनाइएको उन्नत प्रविधि ः
२०८२ जेठ २३ गते पाँचखालमा रोपाइँका लागि बीउ राखिएको थियो । पाँचखालमा गरिएको यो परीक्षणको प्लट साइज ५ मिटर गुणा ४ मिटर (२० वर्गमिटर) मा गरिएको थियो । रोपाइँको दूरी २५ सेमि गुणा २० सेमिसम्म थियो । २ ग्राम प्रतिकिलोग्राम बोभिस्टिन पाउडरका दारले बीउ उपचार गरी ट्रेमा बीउ राखिएको थियो । बीउदर २.५ किलोग्राम प्रतिरोपनी प्रयोग गरिएको थियो ।
२७ किलो युरिया, २८ किलो डीएपी, २५ किलोग्राम पोटास र ३ किलोग्राम चिलेटेड जिंक पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा प्रयोग गरिएको थियो । सेमी अटोमेटेड राइस ट्रान्सपलान्टर (मेसिन) द्वारा रोपाइँ गरिएको थियो । २०८२ असार १५ गते रोपाइँ गरिएको थियो । यो वर्ष खोपासीमा सोही विधिमार्फत रोपाइँ गर्न बीउ राखिएको छ । समयमै सिंचाइ तथा युरिया मल टपड्रेसिङ र कीरा तथा रोगको एकीकृत ब्यवस्थापन गरिएको थियो । बिरुवाको उचाइ, टिलर संख्या, बाली पाक्ने समय र दाना संख्या प्रतिबाली र उत्पादनको अनुगमन गरिएको थियो ।
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