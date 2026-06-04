बलिउड अभिनेत्रीको बोल्ड तथा न्यूड फोटोसुट : सन्नी लियोनीदेखि इशा गुप्तासम्म

सामाजिक सञ्जाल र मनोरञ्जन उद्योगमा समय–समयमा कलाकारहरूको बोल्ड तथा कलात्मक फोटोसुटले चर्चा र विवाद दुवै निम्त्याउने गरेका छन्। बलिउडका केही कलाकारले विभिन्न अभियान, म्यागजिन कभर तथा क्यालेन्डर फोटोसुटका लागि न्यूड वा अर्धन्यूड पोज दिएका छन्, जसले व्यापक बहस जन्माएको थियो।
सन्नी लियोनी : सन्नी र उनका पति डेनियल वेबरले केही वर्षअघि पशु अधिकार संस्था पेटासँग सम्बन्धित अभियानका क्रममा बोल्ड फोटोसुट गराएका थिए। सन्नी लामो समय वयस्क मनोरञ्जन उद्योगमा आबद्ध रहेकी थिइन् र सन् २०१२ मा ‘जिस्म २’ मार्फत बलिउडमा प्रवेश गरेपछि मुख्यधाराको फिल्म क्षेत्रमा स्थापित हुन सफल भइन्। उनले पशु अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अभियानमा पनि सहभागिता जनाएकी छन्।
इशा गुप्ता : बलिउड अभिनेत्री इशा गुप्ता सन् २०१७ मा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका आफ्ना बोल्ड तस्वीरका कारण चर्चामा आएकी थिइन्। ‘बादशाहो’ प्रदर्शनको समयमा उनले इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेका केही तस्वीरले ठूलो चर्चा र आलोचना दुवै बटुलेका थिए। यद्यपि इशाले ती तस्वीरलाई आफ्नो व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन्।
कल्कि कोचलिन : अभिनेत्री कल्कि कोचलिनले पनि सन् २०१५ मा एउटा म्यागजिनका लागि गराएको कलात्मक फोटोसुटका कारण चर्चा बटुलेकी थिइन्। शरीरप्रति सकारात्मक सोच ( र महिलाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सन्देश दिन उनले उक्त फोटोसुट गराएको बताएकी थिइन्। तस्वीरमा उनको नाङ्गो ढाड मात्र देखिएको थियो, तर त्यसले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो।
विद्या बालन : विद्या बालन बलिउडकी त्यस्ती अभिनेत्री हुन् जसले परम्परागत सुन्दरताको मापदण्डलाई चुनौती दिँदै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएकी छन्। चर्चित फोटोग्राफर डब्बु रत्नानीको वार्षिक क्यालेन्डरका लागि उनले बोल्ड पोज दिएकी थिइन्। त्यसबेला उनको तस्वीरलाई लिएर प्रशंसा र आलोचना दुवै भएको थियो। विद्या भने कलाकारका लागि आत्मविश्वास र अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आएकी छन्।
शर्लिन चोपडा : बलिउड अभिनेत्री तथा मोडल शर्लिन चोपडा पनि बोल्ड फोटोसुटका कारण चर्चामा रहने नाम हो। उनी प्लेबोय म्यागजिनका लागि फोटोसुट गराउने पहिलो भारतीय महिलामध्ये एकका रूपमा चिनिन्छिन्।
एक समय न्यूड वा अर्धन्यूड फोटोसुटलाई केवल विवादको विषय मानिन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा कलाकारहरूले यसलाई कला, आत्मविश्वास, शरीरप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा सामाजिक सन्देशसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।
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