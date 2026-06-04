जातीय विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक : आङ्देम्बे

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस केवल औपचारिक उत्सवमा सीमित नभई विभेद अन्त्यको सामूहिक प्रतिबद्धताको अवसर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संविधान र कानुनले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना अझै देखिनु दुःखद रहेको उल्लेख गरे। उनले विभेदको अन्त्य कानुन र दण्ड सजायले मात्र सम्भव नहुने भन्दै समानता, सम्मान, सहिष्णुता र मानवीय व्यवहारको संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताए।

आङ्देम्बेले सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल, राज्यका निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

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