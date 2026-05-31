टिभिएस रोनिन मोनोतोन र एगोन्डा भेरियन्ट नेपालमा सार्वजनिक

काठमाडौँ
दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको विश्वव्यापी निर्माता टिभिएस मोटर कम्पनी ले नेपालका लागि आफ्नो आधिकारिक राष्ट्रिय वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालि मार्फत नयाँ टिभिएस रोनिन मोनोतोन (मोनोटोन) र टिभिएस रोनिन एगोन्डा (एगोन्डा) भेरियन्ट सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै कम्पनीले नेपालमा आफ्नो प्रिमियम मोटरसाइकल पोर्टफोलियो थप मजबुत बनाएको जनाएको छ ।

काठमाडौँको ठमेलस्थित क्लब नोभामा आयोजित सांगीतिक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएका यी नयाँ भेरियन्टहरूले टिभिएस रोनिन लाइनअपमा बोल्ड स्टाइलिङ, आधुनिक–रेट्रो चरित्र तथा प्रिमियम मोटरसाइकल सेग्मेन्टमा आकर्षण थप गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

टिभिएस रोनिन मोनोतोन लाइटनिङ ब्ल्याक (लाइटनिङ ब्ल्याक) र म्याग्मा रेड (म्याग्मा रेड) रङमा उपलब्ध हुनेछ, जसको मूल्य ४ लाख २९ हजार ९ सय रुपैयाँ (एक्स–शोरुम नेपाल) तोकिएको छ । त्यस्तै, टिभिएस रोनिन एगोन्डा पर्ल ह्वाइट (पर्ल ह्वाइट) रङमा ४ लाख ३९ हजार ९ सय रुपैयाँ (एक्स–शोरुम नेपाल) मा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

गोवाको प्रसिद्ध एगोन्डा बीचको प्रेरणाबाट नाम राखिएको यो भेरियन्ट आधुनिक–रेट्रो डिजाइनमा आधारित रहेको बताइएको छ । यसको सेतो आधार रंगले बालुवाको झल्को दिने तथा ट्याङ्की र हेडलाइट कभरसम्म विस्तार भएको डिजाइन रहेको छ । यसमा एलईडी टी–फेस हेडल्याम्प, रेट्रो पिनस्ट्राइप तथा टिभिएस स्टालियन लोगो प्रयोग गरिएको छ ।

प्राविधिक रूपमा टिभिएस रोनिनमा २२५.९ सीसी इन्जिन जडान गरिएको छ, जसले ७,७५० आरपीएममा २०.४ पीएस पावर र ३,७५० आरपीएममा १९.९३ एनएम टर्क प्रदान गर्छ । यसमा कम गतिमा सहज सवारीका लागि ग्लाइड थ्रु टेक्नोलोजी (जीटीटी), असिस्ट एण्ड स्लिपर क्लच, तथा ४१ एमएम अपसाइड डाउन (यूएसडी) फ्रन्ट फोर्क जस्ता सुविधा रहेका छन् ।

कम्पनीका अनुसार टिभिएस रोनिनले ३अनस्क्रिप्टेड मोटरसाइकलिङको भावना प्रस्तुत गर्दै शैली, व्यक्तित्व र आधुनिक क्रुजिङको संयोजन प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

