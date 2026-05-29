विश्वकप २०२६: समूह बी स्विट्जरल्यान्डको लागि सहज समूह

फिरोज राजोपाध्याय
१५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार २३:०६
0
Shares

अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोद्वारा संयुक्त आयोजना हुने फिफा विश्वकपअन्तर्गत समूह बी मा स्विट्जरल्यान्ड नै बलियो हुने देखिएको छ । यस समूहमा सहआयोजक क्यानडा, बोस्निया हर्जगोभिना र कतार जस्ता कमजोर टोली रहेको हुँदा स्विट्जरल्यान्डको लागि नकआउट पुग्न कुनै कठिनाई हुने छैन । बिगतमा पनि स्विट्जरल्यान्डले राम्रो प्रदर्शन नै गरेको आधारमा यति दाबी गर्न सकिन्छ ।

स्विट्जरल्यान्ड

स्विट्जरल्यान्ड युरोपको फुटबलमा एक शसक्त टोलीमध्ये एक हो । स्विस टोलीले विश्वकपमा पटकपटक स्तब्ध नतिजा पनि निकालिरहेको छ । तर, पनि यो टोली क्र्वाटरफाइनलभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । टोली १९३४, १९३८ र १९५४ को विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा पुगेको थियो । गत कतार विश्वकपमा टोलीको यात्रा अन्तिम १६ सम्मै रहेको थियो ।

बोस्निया र हर्जगोभिना

बोस्निया र हर्जगोभिना १९९२ मार्च १ मा युगोस्लाभियाबाट छुटेर छुटै राज्य बनेका थिए । यसपछि बोस्निया हर्जगोभिनाले योसमेत गरी दुई पटक विश्वकपमा छनोट हुन पाएको छ । यसअघि ब्राजिलमा भएको २०१४ को विश्वकपमा छनोट भएको यो टोलीको यात्रा समूह चरणसम्मै सीमित भएको थियो । अब, १२ वर्षपछि फेरि एकपटक विश्वकपमा पुगेको टोलीले कस्तो नतिजा निकाल्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

कतार

मध्यपूर्वी एसियाली टोली कतारले गत विश्वकप २०२२ को सफल आयोजना गरेको थियो । आयोजकको रूपमा भए पनि कतारले खासै प्रभाव छाड्न सकेन । कतारले पहिलो विश्वकप खेलेको सो प्रतियोगितामा तीनै खेलमा हार बेहोरेको थियो । यसपटक भने टोलीले विश्वकपमा पहिलो जित निकाल्ने दावी गरिएको छ । यदि, यसो गर्न सकेमा कतारको लागि यो विश्वकप ऐतिहासिक हुनेछ ।

क्यानडा

अहिले विश्वकपमा क्यानडा सहआयोजक राष्ट्र हो । यसअघि दुई पटक विश्वकप खेलेको क्यानडाको यो विश्वकप तेस्रोपटकको सहभागिता हुनेछ । अहिलेसम्म क्यानडाले खासै प्रभाव छाड्न सकेको छैन । टोलीले १९८६ र २०२२ को गरी विश्वकपमा ६ खेल खेल्दा सबै खेलमा हार बेहोरेको छ । क्यानडाले एक जित निकालेमा पनि त्यो ऐतिहासिक नै हुनेछ ।

जेठ ३० गते राति १२ः४५ बजे क्यानडा– बोस्निया–हर्जगोभिना (बीएमओ फील्ड)

जेठ ३१ गते राति १२ः४५ बजे कतार– स्विट्जरल्यान्ड (लिभाइज स्टेडियम)

असार ५ गते राति १२ः४५ बजे स्विट्जरल्यान्ड– बोस्निया–हर्जगोभिना (सोफी स्टेडियम)

असार ५ गते बिहान ३ः४५ बजे क्यानडा– कतार (बीसी प्लेस)

असार ११ गते राति १२ः४५ बजे बोस्निया–हर्जगोभिना– कतार (लूमेन फील्ड)

असार ११ गते राति १२ः४५ बजे स्विट्जरल्यान्ड– क्यानडा (बीसी प्लेस)

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com