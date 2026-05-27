सगरमाथामा पहिलो ट्रान्स महिलाको पाइला, निलमले बनाइन् नयाँ इतिहास

ओखलढुङ्गा ।

 ट्रान्स महिला निलम पौड्यालले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छिन्। निलमले २०८३ साल जेठ ९ गते सगरमाथामा पाइला टेकेकी हुन । 

सगरमाथाको आरोहण गर्न सफल भएसँगै निलम पौड्याल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली ट्रान्स महिला भएकी छिन् । 

आरोहणपछि नेपाल समाचारपत्र सँगको टेलिफोन संवादमा निलमले यो आफ्नो मात्रै सफलता नभएर आफूलाई कहिल्यै समुदायले स्वीकार नगरेको महसुस गर्ने सम्पूर्ण ट्रान्स महिलाहरूको सफलता भएको बताएका छिन् ।

 पेसाले मेकअप आर्टिस्ट रहेकी निलम मोडलिङमा समेत सक्रिय छिन् । उनले हाल सम्ममा १५ वटा म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । आफ्नो सगरमाथा आरोहणले सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई हामी पनि सक्छौ भन्ने सशक्त सन्देश दिएको उनको भनाई रहेको छ ।

