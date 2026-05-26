प्रधानमन्त्री शाहले आज गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार नेपालस्थित युरोपेली संघ (इयू) मा आवद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त रुपमा छलफल गर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बिहान साढे ११ बजे सामूहिक भेट र संवाद गर्ने कार्यक्रम तय भएको हाे । प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले सामूहिक भेटका अवसरमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकताकाे बारेमा जानकारी गराउने, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताइन् ।
यसअघि गत चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग पनि सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए।
