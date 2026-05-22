‘सडक र सवारी लक्षित मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरण’ अभियान सुरु

काठमाडौँ।
सडक र सवारी लक्षित मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरण अभियान २०८३ को आज एक कार्यक्रमका बिच शुभारम्भ भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा काठमाडौँको नयाँबसपार्कमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त अभियानको शुभारम्भ भएको हो ।
नयाँ बसपार्कसहित कलंकी, नागढुङ्गा, फर्पिङ, भक्तपुर लगायतका विभिन्न स्थानमा सडक र सवारी लक्षित मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेरै आजबाट सेवा दिन सुरु गरिएको छ ।
मनसुनको समयमा सडक दुर्घटना, पहिरो, डुवान, चिप्लोपन र पारदर्शिता लगायतका कारणले मानव जीवन र यातायात व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना हुँदै आएकोले यस्ता जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै सडक सँस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की सहित यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौला, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्का Technical Advisor सरोज प्रधान, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव राम बहादुर केसी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसीले मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले मन्तव्य मार्फत अतिथिहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुका साथै कार्यक्रमको औचित्यमाथी प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अधिकारी र व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सिटौलालेLuggage Tag प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्नु भयो ।
उक्त अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारी, नगर प्रहरी, Naima Nepal का कार्यकारी निर्देशक राज कुमार दुलाल, , NADA का प्रतिनिधि, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका अध्यक्ष भिम ज्वाला, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्म भण्डारी, ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संसाधन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख पंकज मल्ल, विभिन्न सामुदायिक सेवा केन्द्र अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।
