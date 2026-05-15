मनसुनको जोखिम बढ्दो : ५१ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान

काठमाडौं ।
यस वर्षको मनसुनका कारण देशभर ५१ हजार ८६८ घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक आकलनअनुसार मनसुनजन्य विपद्बाट करिब २ लाख २६ हजार ६६१ व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने देखिएको हो।
अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका घटनालाई मध्यनजर गर्दै जोखिमयुक्त जिल्लाहरूमा पूर्वतयारी तीव्र पारिएको जनाइएको छ। विशेषगरी तराई तथा पहाडी जिल्लामा उच्च जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक राहत सामग्री, अस्थायी आवास, खाद्यान्न तथा उद्धार उपकरण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। जोखिम बढी रहेका बस्तीहरूमा सतर्कता अपनाउन र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा जान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।
गत वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि मनसुन सक्रिय हुने अनुमानसँगै नदी किनार, पहिरो सम्भावित क्षेत्र तथा डुबान हुने स्थानमा विशेष निगरानी बढाइएको छ। मौसमविद्हरूले आगामी केही सातामा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया