फिलिम सरकारमा झैं राजनीतिमा सफल भएका विजय

तमिल फिलिम उद्योगका सुपरस्टार थलपति विजयले हालै भएको तमिलनाडु विधान सभाको चुनावमा बम्पर जित हासिल गरेका छन् । उनको पार्टी तमिलगा भेट्री कजगम (टीभीके) ले १०८ सिट जितेको छ । जुन बहुमतमा पुग्न मात्र १० सिट कम हो । यो पार्टी सेप्टेम्बर २०२५ मा स्थापना भएयता हालसम्म १५ मिलियनभन्दा बढी सदस्य भइसकेका छन् ।
यो बम्पर जितपछि ५१ वर्षका विजय अब, तमिलनाडुका चिफ मिनिस्टर (सीएम) बनेका छन् । अहिले उनको जितको तुलना पूर्व राजनीतिज्ञ एमजी रामचन्द्र (एमजीआर) सँग भइरहेको छ । एमजीआर १९७७ देखि १९८७ सम्म राज्यका सीएम बनेका थिए ।
उनले पनि एक्टिङ छाडेर अलइन्डिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कडगम (एआईएडीएमके) पार्टी स्थापना गरेका थिए ।
यसैगरी विजयको यो राजनीति सफलतालाई उनका लाखौं समर्थकहरूले उनको पूरानो फिलिम सरकारको हुबहु मेल खाएको बताइरहेका छन् । सरकार नोभेम्बर २०१८ मा रिलीज भएको थियो । जुन निकै सफल भएको थियो ।
सरकार फिलिमको कथा यस्तो थियो
‘सरकार’ फिलिममा नायक विजयले तमिलनाडुको बेथिति राजनीतिक सोचमा हमला बोलेको थियो । फिलिममा उनको भुमिका एक सफल एनआरई बिजनेसम्यानको थियो । जो भोट दिनका लागि विदेशबाट घर फर्केका हुन्छन् । तर, पोलिङ बूथमा पुगेपछि उसले दिनुपर्ने भोट पहिल्यै कसैले खसालिसकेको थियो ।
यस फिलिममा चुनावी धोखाधडी, राजनीतिक भ्रष्टाचार र एउटा मोनोपोली सिस्टममा जोरदार हमला भएको देखाइएको थियो । जसमा भोटरहरू केवल सजावटको चीज सरह थिए । फिलिमको अन्त्यमा सुन्दर रामास्वामी (जो विजयले खेलेको भुमिका) आफ्नो भोटको लागि मात्रै होइन, भ्रष्ट तन्त्रलाई सुधार्नका लागि चुनाव लड्छन् र जित पनि हासिल गर्छन् ।
यो खालि फिलिममा कल्पना गरिएको थियो । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सुशासन ल्याउन र भ्रष्ट तन्त्र हटाउन त्यो एउटा स्क्रिप्ट थियो । तर, आठ वर्षपछि यही कल्पनाको स्क्रिप्ट साँच्चिकै यथार्थ बन्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन ।
२ वर्षको अथक मेहनत
विगत दुई वर्षदेखि विजयले अथक मेहनत गर्दै राजनीतिमा करिअर बनाएका हुन् । फेब्रुवरी २०२४ मा उनले फिलिम छाडेको घोषणा गरेका थिए । यसपछि उनले तमिलगा वेट्री कजगम (टीभीके) पार्टी शुरु गर्दा कयौंले उनको आलोचना गरेका थिए ।
उनको पार्टीको सामु डीएमके, एआर्ईएडीएमके जस्ता ठूल्ठूला पार्टी थियो । उनको पार्टीलाई कसैको गठबन्धनको समर्थन पनि थिएन । तर, यो पार्टीसँग लाखौं समर्थक र जनताको भरोसा रहेको उनले अहिले प्राप्त गरेको सफलताले सावित गरिसकेको छ ।
विजयको छोटो परिचय
पूरा नामः चन्द्रशेखरन जोसेफ विजय
जन्मः २२ जुन १९७४ मद्रास, तमिलनाडु
उपनामः थलपति (यसको अर्थ कमान्डर)
डेब्यु फिलिमः १९९२ नालाइया थीरपु
