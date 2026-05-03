भोलि मोबाइलमान्डुको पहिलो फिजिकल आउटलेट तीनकुनेमा उद्घाटन, एक हप्तासम्म छुट र उपहार जित्ने अवसर

काठमाडौँ
नेपालमा अनलाइनमार्फत इलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्री गर्दै आएको मोबाइलमान्डु अब अफलाइन बजारमा पनि प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले आफ्नो पहिलो भौतिक स्टोर काठमाडौंको तीनकुनेमा वैशाख २१ गते भव्य रूपमा उद्घाटन गर्ने भएको छ ।

हालसम्म देशभर अनलाइन सेवा दिँदै आएको मोबाइलमान्डुले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन अनुभव गराउने उद्देश्यले फिजिकल आउटलेट सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । कम्पनीका अनुसार यो कदम “टेक अनुभवलाई नजिक ल्याउने” रणनीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको हो ।्

उद्घाटन कार्यक्रमलाई विशेष बनाउन विभिन्न अफरहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। कार्यक्रममा ब्ल्याक शार्क गेमिङ ट्याबलेट सार्वजनिक गरिनेछ भने गेमिङ एक्सेसोरीहरूमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बालबालिकासम्बन्धी उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुनेछ । स्मार्टफोन खरिद गर्ने ग्राहकहरूले निःशुल्क उपहार पाउनेछन् भने पुरानो फोन साटेर नयाँ लिन सकिने एक्सचेन्ज सुविधा पनि रहनेछ ।

ग्राहक सहभागिता बढाउन “स्पिन द ह्वील” अफर ल्याइएको छ, जसअन्तर्गत २५०० रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा विभिन्न उपहार जित्ने अवसर रहनेछ । साथै, आउटलेटभित्र फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने ग्राहकहरूले १० हजार रुपैयाँसम्मका उत्पादन जित्न सक्नेछन् ।

उद्घाटनकै दिन विशेष अफरअन्तर्गत इयरबड्स तथा इयरक्लिप्स ५०० रुपैयाँमै उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।

मोबाइलमान्डुले आगामी दिनमा अफलाइन विस्तारलाई अझ सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीका अनुसार उद्घाटनसँग सम्बन्धित अफरहरू वैशाख २१ देखि २७ गतेसम्म लागू रहनेछन् ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com