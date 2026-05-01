वडा अध्यक्ष कपको तयारी पूरा

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा ७ को आयोजनामा हुने चौथो वडा अध्यक्ष कप अन्तरविद्यालय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ । प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि चन्द्रविनायक पार्क, चावहिल मैदानमा सुरु हुँदैछ ।

चाबहिल स्पोर्ट्स क्लबको प्राविधकि सहयोगमा हुने प्रतियोगितामा १९ टोलीको सहभागिता निश्चित भएको आयोजक वडा ७ का अध्यक्ष विमलकुमार होडाले जनाएका छन् ।

सेभेन ए साइड स्वरुपको नकआउट प्रतियोगिताको विजेताले ३० हजार र उपविजेताले १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।

विधागत ४ उत्कृष्ट खेलाडीले जनही २ हजार ५ सय नगद पुरस्कार पाउने छन् । गत संस्करणको उपाधि मनास्लुले जितेको थियो । प्रतियोगिता बैशाख २२ गतेसम्म चल्ने छ ।

