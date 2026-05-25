राउन्ड टेबल नेपालद्वारा १ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई छात्रवृत्ति वितरण

काठमाडौँ।
राउन्ड टेबल नेपालले आफ्नो प्रमुख “शिक्षित अ बालबालिका (EAC)” परियोजनाको १० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा देशभरका १ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ।
सामाजिक सेवामा सक्रिय युवा स्वयंसेवी संस्था राउन्ड टेबल नेपालले काठमाडौं, धरान, बुटवल, विराटनगर, भैरहवा, वीरगञ्ज, धनगढी, नारायणघाट, हेटौँडा, जनकपुर तथा नेपालगञ्जसहित ११ शहरमा विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम आयोजना गर्दै परियोजनाको १० वर्ष पूरा भएको उत्सव मनाएको हो।
विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको परियोजनाअन्तर्गत छात्रवृत्तिसँगै स्टेशनरी सामग्री, खाना, खाजा, आइसक्रिम वितरण, आँखा परीक्षण शिविर, दन्त शिविर तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो।
राउन्ड टेबल नेपालका अनुसार “शिक्षित अ बालबालिका” परियोजना विगत एक दशकमा संस्थाको सबैभन्दा प्रभावकारी सामाजिक अभियानमध्ये एक बनेको छ। परियोजनाले बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा आवश्यक शैक्षिक स्रोतमा पहुँच पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको संस्थाको दाबी छ।
कार्यक्रमका क्रममा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले परियोजनाको सफलतामा योगदान गर्ने स्वयंसेवक, दाता, समर्थक तथा साझेदार संस्थाप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। साथै नेपालभरका आवश्यकतामा रहेका बालबालिकाका लागि शैक्षिक अवसर अझ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइएको थियो।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रम विद्यार्थीहरूसँग अन्तरक्रिया, सामुदायिक सहभागिता तथा शैक्षिक सामग्री वितरणजस्ता गतिविधिसहित सम्पन्न भएको थियो।
