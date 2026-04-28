सरकारी विज्ञापन विवाद चर्किँदै, देशभर महासंघको दबाब, स्थानीय तहलाई निर्णय नमान्न आह्वान

७७ जिल्लाबाट ज्ञापनपत्र, प्रदेशसमेत असहमत—सरकारको निर्णय सच्याउन अन्तिम चेतावनी

काठमाडौं।

सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक आन्दोलन तीव्र बनाएको छ । महासंघले संघीय सरकारको उक्त निर्णयलाई विभेदकारी भन्दै स्थानीय तहलाई समेत कार्यान्वयन नगर्न आह्वान गर्दै देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार बिहीबार ७७ वटै जिल्ला शाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।

यसैक्रममा कास्की र सिन्धुली लगायत जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सिन्धुलीमा महासंघ अध्यक्ष बाबुराम देवकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नौवटै स्थानीय तहका लागि ज्ञापनपत्र पेश गरेको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कार्साङ लामाले महासंघको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको निर्णयले पत्रकारिता पेशा नै संकटमा पर्ने टिप्पणी गरेका छन् । महासंघले सरकारी निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर अन्याय गरेको बताएको छ । यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलन बिगार्ने, हजारौं पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पार्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

देशभर सञ्चालित आन्दोलन अन्तर्गत महासंघले चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । प्रदेशस्तरमा छलफल, जिल्ला प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र, पत्रकार सम्मेलन, सम्पादकीय ऐक्यवद्धता र सामाजिक सञ्जाल अभियान सञ्चालन भइसकेका छन् । महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार यो आन्दोलन यतिमै सीमित रहने छैन । माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिइएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन मिडियाको मुख्य आम्दानी स्रोत हो । यस्तो अवस्थामा विज्ञापन रोकिँदा साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यम बन्द हुने, सूचना प्रवाह असन्तुलित हुने र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने खतरा बढ्ने देखिएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र समाजका विकृति उजागर गर्ने कार्यमा निजी मिडियाको योगदान ऐतिहासिक रहेको छ ।

महासंघले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—सरकारी मिडिया मात्र पर्याप्त छैनन् । देशभर सूचना प्रवाहका लागि निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यम अपरिहार्य छन् । सरकारको निर्णयलाई संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै प्रदेश सरकारहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । यसले केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ—

विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाइयोस्

निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै मिडियालाई समान अवसर दिइयोस्

सञ्चार क्षेत्रसँग संवाद गरेर नीतिगत निर्णय गरियोस्

अहिलेको विवाद केवल विज्ञापनको विषयमा सीमित छैन । यो प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ ।
यदि सरकारले निर्णय पुनरावलोकन नगरे, यो आन्दोलन अझ सशक्त हुने र आम नागरिकको बहसको केन्द्र बन्ने निश्चित देखिएको छ ।

