अतिक्रमणमुक्त भयो मनोहरा सुकुम्बासी बस्ती

भक्तपुर ।
भक्तपुर र काठमाडौंको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा भत्काएर बस्ती खाली गरिएको छ ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली र काठमाडौं महानगरपालिका–३२ जडीबुटीस्थित मनोहरा खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीका ८ सय १० घरटहरा भत्काउने काम सोमवार दिउँसो सम्पन्न भएको हो ।
मनोहरा सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्रका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम सम्पन्न भएको र सो स्थानका संरचना भत्काउन २४ वटा डोजर प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काइसकिएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका भत्काउन बाँकी घरटहरा बिहानैदेखि हटाउन सुरु गरिएको थियो । १३ वटा डोजर प्रयोग गरेर बिहानैदेखि बाँकी घरहरू भत्काउन सुरु गरिएकामा पछि थप डोजर थप गरी बस्ती खाली गरिएको हो । जम्मा ८ सय १० घरटहरा रहेको सो बस्तीमा ६० प्रतिशत संरचना आइतबार भत्काइएको थियो ।
बाँकी सबै घरटहरा हिजो सोमवार दिउँसोसम्ममा भत्काइसकिएको हो । त्यस क्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीका सम्पूर्ण संरचना भत्काइएको छ । शनिवार साँझ संरचना हटाउन खोज्दा सो क्षेत्रमा ढुंगामुढा भएको थियो ।
सुुकुम्बासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमी प्रमुख डीएसपी नवराज ढुंगानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइतेसमेत भएका थिए ।
आइतबार बिहान करिब दुई हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी पुग्दा करिब ८० प्रतिशतले आफंै बस्ती छोडेका थिए ।
आइतबार र सोमवार शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने काम भएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिनुभयो । अवैध घरटहरा भत्काउन प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यहाँका अधिकांश घरटहराबाट सामान सारेर खाली बनाएपछि भत्काउन थालिएको थियो ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गर्ने अभियानअन्तर्गत डोजर लगाएर यहाँका घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा नदी किनार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहरी सौन्दर्यीकरण, वातावरण संरक्षण तथा दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनसँग जोडेर अभियान अघि बढाएको हो ।
बस्ती हटाइए पनि भत्काइएका संरचना र सामग्री अझै सोही स्थानमै छरिएर रहेकाले आवागमनमा केही कठिनाइ भएको स्थानीयले बताएका छन् । सरकारले ती सामग्री हटाउने तथा क्षेत्र सफा गर्ने कार्य पनि क्रमशः अघि बढाइने जनाएको छ ।
