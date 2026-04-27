नर्भिक अस्पतालको सेयर निष्कासन ‘रोड सो’ सम्पन्न

काठमाडौँ
नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल लिमिटेडको सेयर निष्कासनसम्बन्धी बुक–बिल्डिङ प्रक्रियाअन्तर्गत आयोजित छलफल ‘रोड सो’ कार्यक्रम २०८३ वैशाख ११ गते मेरियट होटल, काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।

निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलद्वारा आयोजित कार्यक्रममा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा लगानीकर्ताले मूल्य निर्धारण, माग तथा मूल्याङ्कनबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रले वर्तमान सञ्चालन अवस्था, वित्तीय प्रदर्शन, रणनीति तथा भविष्यका विस्तार योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । साथै, बिक्री प्रबन्धकले मूल्याङ्कन पद्धति, मूल्य निर्धारणका आधार, माग विश्लेषण, बुक–बिल्डिङ संरचना तथा नियामक प्रावधानबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएको थियो । सहभागीहरूले मूल्य खोजी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यावसायिक र विश्वसनीय रहेको बताएका छन् ।
रोड सो सफल भएपछि अब योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आफूले किन्न चाहेको सेयर संख्या र प्रस्तावित मूल्य उल्लेख गरी शिलबन्द खाममा पाँच कार्यदिनभित्र, अर्थात् वैशाख २१ गते बेलुका ५ बजेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आशयपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रक्रियाले नेपालको पुँजी बजारमा पारदर्शी र बजार आधारित मूल्य निर्धारणलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com