सिद्धार्थ वनस्थलीद्वारा संस्थापक प्राचार्य लक्ष्मण राजवंशीको सम्झनामा स्मृति दिवस

काठमाडौं ।
सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटले नेपालको शैक्षिक विकासका उज्ज्वल नक्षत्रसमेत रहनुभएका बहुआयमिक व्यक्तित्व तथा आफ्ना संस्थापक प्राचार्य लक्ष्मण राजवंशीको सम्झनामा शुक्रवार ५औं स्मृति दिवस सम्पन्न गरेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पूर्व विद्यार्थी डा. सर्वोत्तम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो स्मृति दिवसमा विद्यालयका प्रिन्सिपल रूपक राजवंशीले स्वर्गीय लक्ष्मण राजवंशी र उहाँको टिमको त्याग, बलिदान र समर्पणका कारण सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटले देशविदेशमा ख्याति राख्दै आजको अवस्थासम्म आउन सफल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले वनस्थलीबाट उत्पादन भएको जनशक्ति आज देश, राज्यव्यवस्था र राजनीतिको माथिल्लो तहसम्म पुग्न सफल हुनु आफूहरूका लागि ठूलो गर्व र अहोभाग्यको विषय भएको बताउनुुभयो । प्रिन्सिपल राजवंशीले संस्थापक प्राचार्य र उहाँको टिमले दिलाएको सफलतालाई आफूहरूले जोगाइराख्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
त्यसक्रममा विद्यालयका पुराना कर्मचारी सन्तपाल डंगोलले संस्थापक प्राचार्य लक्ष्मणको बहुमुखी प्रतिभाका बारेमा प्रकाश पार्दै उहाँको व्यक्तित्व र क्षमताले इन्स्टिच्युटले उच्चतम सफलता हासिल गर्न सकेको बताउनुभयो । उहाँले लक्ष्मण सर देशकै शैक्षिक उन्नयनका चम्किला तारा रहनुभएको र उहाँकै क्षमताका कारण वनस्थलीले देश र विदेशमा राम्रो प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्मृति दिवसमा विद्यालयका पूर्व कर्मचारी संगठनका तर्फबाट राजेश रौनियार तथा अर्जुन केसीले लक्ष्मण राजवंशीका थप योगदान र भूमिकाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ, विद्यालयका शिक्षक ऋषिराम उपाध्याय तथा पूर्व विद्यार्थी यादव भट्टराईलगायतले संस्थापक प्राचार्य लक्ष्मण राजवंशीको बहुआयमिक व्यक्तित्व र सफलताका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
त्यस अवसरमा विद्यालयमा ३० वर्षसम्म अनवरत सेवा गर्नुभएकी पूर्वशिक्षिका शारदा मरहट्ठालाई सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित व्यक्तित्वका बारेमा पूर्वविद्यार्थी यादव भट्टराई र विद्यालयकी भाइस प्रिन्सिपल सुनिता सिंहले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
त्यस अवसरमा विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थी तथा पूर्व विद्यार्थीहरूले संस्थापक प्रिन्सिपल लक्ष्मण राजवंशीको शालिकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेका थिए ।
