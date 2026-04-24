बालिका बलात्कारका २ मुद्दामा कसुरदारलाई १८-१८ वर्ष कैद र ७ लाख क्षतिपूर्ति

धादिङ ।

बालिका बलात्कारका दुई मुद्दाका कसुरदार ठहरिएका दुई जनालाई जनही १८ वर्ष कैद र पीडितलाई ७ लाख क्षतिपूर्ति दिन जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ।
१३ वर्षीया बालिका ०८१ फागुन १६ गते बलात्कार गरेको आरोपमा अर्घाखाँची जिल्ला सितगंगा नगरपालिका–११ का २४ वर्षीय कमानसिंह पुलामी विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीमा फागुन १९ गते उजुरी दिइएको थियो । फागुन २० गतेदेखि थुनामा रहेका पुलामीलाई जिल्ला अदालतले ०८३ बैशाख ९ गते जिल्ला न्यायधिश मनकुमारी जिएम विकको इजलासले बलात्कार मुद्दामा सजाय निर्धारण गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजेन्द्र लुइटेलले बताउनुभयो ।

कसुरदार पुलामीलाई १८ वर्ष कैद गरी पीडितलाई ७ लाख क्षतिपूर्ति दिने र पीडित राहतकोषमा २८ हजार जरिवाना स्वरुप जम्मा गर्न फैसला गरिएको छ । कसुरदार ०८१ फागुन १० गतेदेखि जिल्ला कारागारमा पुरपक्षका लागि थुनामा छन् ।

यसैगरि बेनिघाटरोराङ गाउँपालिका–३ का ३२ वर्षीय जगतबहादुर कोइरालालाई १८ वर्ष कैद गरि पीडितलाई ७ लाख क्षतिपूर्ति दिने र पीडित राहतकोषमा २८ हजार जरिवाना स्वरुप जम्मा गर्न फैसला गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायधीश मनकुमारी जिएम विकको यही बैशाख ८ गतेको इजलासले १४ वर्षीया नाबालाक बलात्कार मुद्दामा यस्तो फैसला गर्नुभएको श्रेस्तेदार लुइटेलले जानकारी दिनुभयो ।

कोइरालाले ०८१ चैत १६ गते १४ वर्षीया नाबालक बलात्कार गरेकोले ०८२ असोज २३ गते पीडित पक्षले उजुरी गरेपछि कसुरदार थुनामा थिए ।

