२५ सहसचिवको सरुवा, प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल

काठमाडौँ ।
सरकारले २५ जना सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार संघीय प्रशासनिक संरचनालाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो ।
सरुवा निर्णयसँगै केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूमा नयाँ प्रशासनिक नेतृत्व पुगेको छ भने केही सहसचिवलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका समन्वयकारी निकायमा खटाइएको छ । प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउने सरकारको नीति अनुसार नियमित रूपमा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका सहसचिवहरूलाई तत्काल नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेका केही सहसचिवको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।
प्रशासनिक वृत्तमा भने यो सरुवालाई नियमित प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । यद्यपि, केही स्थानमा नीति कार्यान्वयन र परियोजना व्यवस्थापनमा निरन्तरता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले भने सरुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रशासनिक आवश्यकता, कार्यक्षमता र सेवा प्रभावकारिताका आधारमा गरिएको दाबी गरेको छ ।
