पाहलगाम आक्रमणप्रति एलन फाउन्डेशनको शोक

निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग

काठमाडौँ ।

एलन फाउन्डेशनले अप्रिल २०२५ मा भारतको पाहलगाममा भएको आतङ्ककारी आक्रमणप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।
उक्त आक्रमणमा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपानेसहित निर्दोष व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै फाउन्डेशनले पीडित परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको जनाएको छ । पछिल्लो अपडेटअनुसार न्यौपाने सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयका स्नातक हुनुका साथै समाजसेवामा सक्रिय रूपमा संलग्न रहेका थिए र उनको योगदानलाई विभिन्न सामाजिक वृत्तले स्मरण गरिरहेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमार्फत फाउन्डेशनले सबै प्रकारका आतङ्कवाद र हिंसात्मक गतिविधिको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै यस्ता घटनाले मानवता, शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, पछिल्ला दिनहरूमा क्षेत्रीय सुरक्षाप्रति चिन्ता बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न समन्वयात्मक पहल आवश्यक रहेको पनि औँल्याइएको छ ।

फाउन्डेशनले घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न, दोषीमाथि कडा कारबाही सुनिश्चित गर्न तथा सर्वसाधारण नागरिक र पर्यटकहरूको सुरक्षामा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । पछिल्लो अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान जारी राखेको र सुरक्षा सतर्कता बढाइएको जनाइएको छ ।

यसैबीच,फाउन्डेशनले कूटनीतिक सहकार्य र आपसी समझदारीमार्फत यस्ता दुःखद घटनाहरू दोहोरिन नदिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, पीडित परिवारलाई सहयोग र राहतका पहलहरू अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरिने पनि जनाएको छ ।

भारतको जम्मु–कश्मीरस्थित पाहलगाम क्षेत्रमा अप्रिल २०२५ मा भएको आतङ्ककारी आक्रमणले क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको थियो । पर्यटकीय गतिविधिका लागि परिचित उक्त क्षेत्रमा अज्ञात हतियारधारी समूहले सर्वसाधारण नागरिक र पर्यटकलाई लक्षित गर्दै अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए । आक्रमण अचानक र योजनाबद्ध रूपमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको थियो । जसका कारण घटनास्थलमा तत्कालै त्रास र भागदौड मच्चिएको थियो ।

उक्त आक्रमणमा नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपानेसहित केही निर्दोष व्यक्तिहरूको ज्यान गएको थियो भने अन्य केही घाइते भएका थिए। घटनापछि सुरक्षा निकायले व्यापक खोजी अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै क्षेत्रको सुरक्षा सतर्कता बढाइएको थियो। यस आक्रमणले मानव सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै क्षेत्रीय शान्ति र पर्यटन सुरक्षामा चुनौती थपेको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

