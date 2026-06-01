प्रधानमन्त्रीले सदनमा राखेको विषय निन्दनीय र आपत्तिजनक छ : गगन थापा

काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सदनमा राखेको विषय निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा लुम्बिनी प्रदशेमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले नेपाली कांग्रेसले यसको सम्पूर्ण रूपले विरोध गर्ने बताए ।
“सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्,” थापाले भने, “प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त्यसलाई कमजोर बनाएको छ ।”
छिमेकीसँग कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न सक्ने सम्भावनालाई क्षीण बनाएको उनको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्रीजीले नबुझिकन बोल्नुभएको हो भने चिन्ताजनक छ,” थापाले भने, “धेरै बुझेर बोल्नुभएको भए खतरनाक छ ।”
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा गएर उभिन र नजानेर बोलेको भनेर माफी माग्न उनले आग्रह गरे ।
