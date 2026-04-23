प्रतिबन्धित लागू औषध र गाँजासहित तीन जना पक्राउ

माधव पोखरेल
१० बैशाख २०८३, बिहीबार १७:२४
उदयपुर। 

 उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नं ८ स्थित सप्तकोशी किनारमा रहेको अस्थाई प्रहरी पोष्ट कोठुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले  बिहीबार  बिहान करिब ११ः४० बजे करिब २७ किलोग्राम लागू औषध गाँजासहित १ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

सवारी साधनहरु चेकजाँच गर्ने क्रममा अटोमा ल्याउँदै गरेको करिब २७ किलोग्राम लागू औषध गाँजासहित चालक सोही स्थान बस्ने अशोक राईलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । पक्राउ परेका निजलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिला उदयपुरमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। 

यसैगरी वैशाख ९ गते बेलुका करिब  ८ः१५ बजे उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नं. १ आम्बासी स्थित रुपनगर–चतारा सडक खण्डमा लागूऔषध सहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।

प्रहरी चौकी भागलपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फत्तेपुरबाट पैतालिस चोकतर्फ आउँदै गरेका सवारी साधनहरु चेकजाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार चालक आर्जु राई र पछाडि सवार श्याम कुमार कार्कीको साथबाट १५५ मिलिग्राम तौल रहेको ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थ सहित निजहरुलाई पक्राउ गरिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । निजहरु सवार मोटरसाइकलसहित दुबै जनालाई नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरठोक्सिला, उदयपुरमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाउको छ ।

