टोखामा २७५ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद, एक जना पक्राउ

काठमाडौं ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले २७५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्यूरोको टोलीले काठमाडौंको टोखा क्षेत्रमा गरेको विशेष अपरेसनका क्रममा उक्त लागुऔषध, हतियार तथा अन्य सामग्रीसहित आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

ब्यूरोका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट हेरोइन, डिजिटल तौल मेसिन, पेस्तोल जस्तो देखिने हतियार तथा लागुऔषध कारोबारमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री बरामद गरिएको छ। साथै, प्रयोगमा रहेका मोटरसाइकललगायतका सवारीसाधन पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उक्त व्यक्ति संगठित समूहसँग मिलेर लागुऔषध कारोबारमा संलग्न रहेको आशंका गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि लागुऔषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ। प्रहरीले लागुऔषध तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि निगरानी अझ कडा बनाइएको समेत जनाएको छ।

