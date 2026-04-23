स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रा.डा. मनोहर प्रधान विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त

काठमाडौं ।
निशा मेहता नेतृत्वको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रा.डा. मनोहर प्रधानलाई प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उनलाई उक्त पदका लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले औपचारिक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रा.डा. प्रधानलाई अवैतनिक विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति पत्र प्रदान गरिने तयारी भइरहेको छ।
चिकित्सा र प्राध्यापन क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका प्रधानको नियुक्तिले मन्त्रालयको नीतिगत र प्राविधिक कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। चितवनलाई कार्यथलो बनाएर स्वास्थ्य सेवा र शिक्षण क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका प्रा.डा. प्रधान विगत १८ वर्षदेखि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुरमा प्राध्यापनरत छन्। चिकित्सा शिक्षामा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ। उनले विद्यार्थी उत्पादनदेखि अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्म बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
पेशागत दक्षता र विश्वसनीयताका कारण उनी दुई पटक नेपाल मेडिकल काउन्सिल का निर्वाचित सदस्य भइसकेका छन्। त्यसैगरी, उनले नेपाल चिकित्सक संघ, चितवन शाखाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध तहमा उनको संलग्नताले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुबैमा अनुभव प्रदान गरेको मानिन्छ। रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय रहेका प्रा.डा. प्रधान पछिल्लो समय पार्टीको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको संयोजकको रूपमा कार्यरत थिए।
सो क्रममा उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन, सेवा विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिँदै आएका थिए। स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन वैज्ञानिक दृष्टिकोण र व्यावहारिक रणनीति आवश्यक रहेको उनको धारणा रहँदै आएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, “प्रा.डा. प्रधानजस्तो अनुभवी र व्यावसायिक व्यक्तित्वको आगमनले मन्त्रालयको नीति निर्माण प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
” विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा सुधार, मानव स्रोत व्यवस्थापन, तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य रणनीति निर्माणमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुभवी विज्ञहरूलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउने प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रा.डा. प्रधानको नियुक्ति सो प्रयासकै निरन्तरता मानिएको छ। उनको नियुक्तिसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि, जनताको पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
