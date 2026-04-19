काठमाडौ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र ढुवानी भाडा बढेसँगै उपभोक्ताका लागि थाली महँगो भएको देखिन्छ।
आइतबारको बजारमा भारतीय आयातित गोलभेडा ७५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहँदा स्थानीय गोलभेडा ३० रुपैयाँमै उपलब्ध छ, जसले स्थानीय उत्पादन २.५ गुणा सस्तो देखाउँछ।
तर, विलासी तरकारी जस्तै सिताके च्याउ प्रतिकेजी ९ सय र डल्ले च्याउ ४ सय २५ रुपैयाँमा पुगेर आम उपभोक्ताका लागि पहुँच बाहिर पुगेको छ।
स्थानीय घिउ सिमी, लौका र घिरौला सस्तो विकल्पका रूपमा उपलब्ध हुँदा न्युन आय भएकाहरूलाई केही राहत दिइरहेका छन्।
फलफूलमा पनि मूल्य उच्च स्तरमा छ; एभोकाडो ९७ सय र किवी ९३ सय ७५० रुपैयाँमा मध्यम तथा उच्च वर्गमा मात्र पहुँचयोग्य छन्। दैनिक उपभोग्य फलफूल जस्तै स्याउ २ सय ८५ र अनार ३ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ।
केरा प्रतिकेजी २ सय ५० र कागती ३ सय ५५ रुपैयाँ पुग्दा आयातित फलफूलको दबदबा र ढुवानी खर्चको असर स्पष्ट देखिन्छ। तरकारीको तुलनामा ताजा माछा मूल्य स्थिर छ; बचुवा र छडी माछा २ सय ९०–३ सय ५ रुपैयाँमा पाइन्छ। यद्यपि, सुकेको माछा ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ, जसले संरक्षण र भण्डारण खर्च बढेको संकेत गर्दछ।
