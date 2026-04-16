इजरायल–लेबनानबीच १० दिने युद्धविराम सहमति भएको ट्रम्पको दाबी

काठमाडौँ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लेबनान र इजरायल १० दिने युद्धविराममा सहमत भएको घोषणा गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोशल’मार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्।

यो युद्धविराम भारतीय समय अनुसार शुक्रबार बिहान २:३० बजेदेखि सुरु हुनेछ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसँग कुरा गरेको बताएका छन्।

यद्यपि, उनको बयानमा इरान समर्थित लडाकू समूह हिजबुल्लाहको बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन, जससँग इजरायल निरन्तर युद्धमा छ।

ट्रुथ सोशलको अर्को पोस्टमा, ट्रम्पले भनेका छन् , “म इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहू र लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउनलाई ह्वाइट हाउसमा आमन्त्रित गर्नेछु। यो १९८३ पछि इजरायल र लेबनान बीचको पहिलो अर्थपूर्ण वार्ता हुनेछ, जुन धेरै लामो समयदेखि आउँदैछ। दुबै पक्ष शान्ति चाहन्छन्, र म विश्वस्त छु कि यो चाँडै सम्भव हुनेछ।”

लेबनानी प्रधानमन्त्रीद्वारा युद्धविरामको स्वागत

लेबनानी प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले इजरायलसँगको अस्थायी युद्धविराम सम्झौताको स्वागत गर्दै लेबनानले युद्धको सुरुवातदेखि नै यसको माग गर्दै आएको बताए ।उनले भने, “यो सम्झौताले द्वन्द्वबाट विस्थापित मानिसहरूलाई आफ्नो घर फर्कन अनुमति दिनेछ भन्ने आशा छ।”

प्रधानमन्त्री सलामले युद्धविराममा पुग्न गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको पनि प्रशंसा गरे।

