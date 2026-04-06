चलचित्र पत्रकार संघको शाखा अधिवेशन सम्पन्न

चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको १५ जिल्लाका शाखा तथा ८ विदेशी शाखाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।
संघका महासचिव रघुनाथ सापकोटाका अनुसार विभिन्न शाखामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। कोशी प्रदेश शाखामा अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह, उपाध्यक्ष रमेश तिवारी र गोमा ढुंगाना, महासचिव विकल श्रेष्ठ, सचिव तुलसी प्रसाद निरौला र सोम सुनुवार तथा कोषाध्यक्ष गोपाल काप्mले रहेका छन्।
कास्की शाखामा अध्यक्ष सन्तोष बस्याल, उपाध्यक्ष गौरव त्रिपाठी, सचिव सुरेश सुनार, सह–सचिव सिद्धार्थ गौतम र कोषाध्यक्ष सुरक्षा श्रेष्ठ रहेका छन्। पर्सा शाखामा अध्यक्ष सूर्यनारायण विक, उपाध्यक्ष आनन्द पटेल, सचिव रञ्जन यादव, सह–कोषाध्यक्ष दिपु बर्माचल र कोषाध्यक्ष सवनम भट्टराई छन्। सुनसरी शाखामा अध्यक्ष सुवास संकल्प श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रविन राउत, सचिव मनोज दाहाल, सह–सचिव रश्मी थापा र कोषाध्यक्ष सुमित कार्की रहेका छन्। मकवानपुर शाखामा अध्यक्ष कपिल खड्का, उपाध्यक्ष रविन्द्र गौतम, सचिव मनोज देवकोटा, सह–सचिव मञ्जिता मैनाली र कोषाध्यक्ष सन्नु रिजाल रहेका छन्। मोरङ शाखामा अध्यक्ष प्रेम देवान निर्विरोध चयन भएका छन् भने ११ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ।
चितवन शाखामा अध्यक्ष गोविन्द अर्याल, उपाध्यक्ष वन्दना देवकोटा, सचिव सुशील पन्त, सह–सचिव आयुष न्यौपाने र कोषाध्यक्ष युवराज शर्मा रहेका छन्। इलाम शाखामा अध्यक्ष अतित योङहाङ, उपाध्यक्ष दुर्गेश भट्टराई, सचिव सुनिता मगर, सह–सचिव सृष्टि कुरुम्बाङ र कोषाध्यक्ष सरिना राई रहेका छन्। रुपन्देही शाखामा अध्यक्ष कृष्ण भण्डारी, उपाध्यक्ष कल्पना डुम्रे, सचिव प्रकाश पाण्डे, सह–सचिव राजिव भुसाल र कोषाध्यक्ष मनोज क्षेत्री रहेका छन्। कैलाली शाखामा अध्यक्ष विवेक नागरी, उपाध्यक्ष रमा चन्द, सचिव लोकु सिंह ठकुरी, सह–सचिव यज्ञराज अवस्थी र कोषाध्यक्ष यमुना साउद रहेका छन्। झापा शाखामा अध्यक्ष एकराज प्रधान, उपाध्यक्ष सुनिता तामाङ, सचिव सुरज प्रधान, सह–सचिव पृतम धमला र कोषाध्यक्ष अस्मिता साँखी चयन भएका छन्। सुर्खेत शाखामा (तदर्थ समिति) अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष अक्वर खान, सचिव मानबहादुर वली, सह–सचिव रमा केसी र कोषाध्यक्ष नविन सुवेदी रहेका छन्। बा“के शाखामा अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल, उपाध्यक्ष समीर मान श्रेष्ठ, सचिव लक्ष्मी तिमिल्सेना, सह–सचिव रजनी योगी र कोषाध्यक्ष अमृता जैशी छन्। दाङ शाखामा अध्यक्ष निरला अर्याल, उपाध्यक्ष भुपेश वली, सचिव एकराज भण्डारी र कोषाध्यक्ष झग्गु भण्डारी चयन भएका छन्।
संघले आप्mनो संगठनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाएको र प्रभावकारी ब्रान्डिङ गर्दै विभिन्न गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको महासचिव सापकोटाले जानकारी गराए। संघको दशौं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी बैशाख ५ गते काठमाण्डौमा हुने भएको छ। महाधिवेशनमार्फत १७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति आगामी तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुनेछ।
संघका अध्यक्ष समीर बलामीले सबै प्रदेश र जिल्लामा शाखा रहेकाले संघको पहु“च व्यापक रहेको जानकारी गराए। बलामीका अनुसार, संघको गतिविधि केवल फिल्म पत्रकारितामा मात्र सीमित नभई कला, साहित्य, गीत–संगीत, रंगमञ्च, मनोरञ्जन र अन्य सांगीतिक कार्यक्रममा पनि सक्रिय छ।
