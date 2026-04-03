सेवाग्राहीलाई दुःख दिँदै अनुचित लाभ लिने ५ जना नियन्त्रणमा

सञ्जय कार्की
२० चैत्र २०८२, शुक्रबार १७:५२
5.36k
Shares

रौतहट। 

 रौतहटको गौर क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिँदै अनुचित लाभ लिने कार्यमा संलग्न ५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

मंगलबार करिब दिउँसो १२:०० बजेको समयमा गौर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित बसपार्क, वडा नं. ३ स्थित जिल्ला अदालत तथा वडा नं. ५ स्थित मालपोत कार्यालय लगायतका स्थानहरूमा सेवाग्राहीलाई छिटो काम गरिदिने बहानामा हैरानी दिने, कागजात बोकी विभिन्न फाँटमा पुग्ने र सो वापत रकम असुल गर्ने गतिविधि भइरहेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा पर्नेहरूमा यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं. २ का करिब २८ वर्षीय सिकित नारायण, राजदेवी नगरपालिका वडा नं. ७ का २४ वर्षीय बब्लु प्रसाद यादव, सोही स्थानका ३० वर्षीय श्याम बिहारी यादव, परोहा नगरपालिका वडा नं. ७ का ३९ वर्षीयह रामनरेश प्रसाद पटेल र गौर नगरपालिका वडा नं. ८ का ६० वर्षीय राजेन्द्र राउत बरै रहेका छन्।

उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका निमित्त सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक जीवन मैनालीले बताए। 

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com