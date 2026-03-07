कैलाली–५ मा नेकपाका प्रेम आलेलाई हराउँदै रास्वपाका आनन्दबहादुर चन्द विजयी

काठमाडौँ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर–५ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार आनन्दबहादुर चन्द निर्वाचित भएका छन्। उनले ३१ हजार ९ सय ५३ मत प्राप्त गर्दै जीत हासिल गरेका हुन्।
उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नर नारायण शाहले ११ हजार ९ सय ५८ मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेले ७ हजार ८ सय ७६ मत ल्याउँदै तेस्रो स्थानमा सीमित भएका छन्।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चन्दलाई विजयी घोषणा गरेको छ।
