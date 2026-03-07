एमालेका महासचिव पोखरेललाई हराउँदै दाङ–२ बाट रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्य निर्वाचित

दाङ ।
दाङ–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई २८ हजार २७५ मतान्तरले हराउँदै आचार्य निर्वाचित भएका हुन् ।
कुल ८२ हजार ६ मतमध्ये सहमहामन्त्री विपिनले ४३ हजार ५५७ सय मत हजार मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका महासचिव पोखरेलले १५ हजार २८२ मत ल्याएका थिए ।
त्यस्तै अर्का प्रतिष्पर्धी कांग्रेसका किरणकिशोर घिमिरेले ११ हजार २७७ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका निर्मलकुमार आचार्यले ७ हजार ८१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
एमालेका महासचिव पोखरेलले अन्तिम परिणाम आउनु अगावै पराजय स्विकार्दै आचार्यलाई शुभकामना दिइसकेका छन् ।
