मोरङका छ निर्वाचन क्षेत्रको बिहान ११ : ५० को मत परिणाम

मोरङ १
यज्ञमणि न्यौपाने (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्ट)- ३३९५
शान्ती पाख्रिन लामा (श्रम संस्कृति पार्टी)- ९४५
खड्ग बहादुर फागो (नेपाली काँग्रेस )- ७७८
घनश्याम खतीवडा (नेकपा (एमाले)- ४७३
कुलप्रसाद साम्बा (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी)- १०४
मोरङ २
कृष्ण कुमार कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ०
चन्द्र वीर राई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ०
मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल नेपाली काँग्रेस ०
दिलीप कुमार अग्रवाल नेकपा एमाले ०
मोरङ ३
अमिर मगर (श्रम संस्कृति पार्टी)-५९०
सुनिल कुमार शर्मा (नेपाली काँग्रेस)- ११९
गणेश कार्की (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)- ११६
इरन कुमार राई ( नेकपा (एमाले) ०
मोरङ ४
सन्तोष राजवंशी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)- ९,६५०
गुरु राज घिमिरे (नेपाली काँग्रेस)-१७११
अमन लाल मोदी ( नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) -२०५२
जिवन घिमिरे (नेकपा (एमाले) – १०४४
मोरङ ५
आशा झा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)- २,३५८
शिव कुमार मंडल (केवट) (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी)- ३४५
फुल कुमार लालवानी (नेपाली काँग्रेस)- ३२६
मनोज कुमार अग्रवाल (नेकपा(एमाले)- २७६
मोरङ ६
मातृका पौडेल (श्रम संस्कृति पार्टी)- ०
विनोद प्रसाद ढकाल नेकपा (एमाले) ०
डा शेखर कोइराला (नेपाली काँगेंस )-
रुबिना आचार्य (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी )-
प्रतिक्रिया