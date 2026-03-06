मोरङका छ निर्वाचन क्षेत्रको बिहान ११ : ५० को मत परिणाम

मोरङ १

यज्ञमणि न्यौपाने (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्ट)- ३३९५

शान्ती पाख्रिन लामा (श्रम संस्कृति पार्टी)- ९४५

खड्ग बहादुर फागो (नेपाली काँग्रेस )- ७७८

घनश्याम खतीवडा (नेकपा (एमाले)- ४७३

कुलप्रसाद साम्बा (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी)- १०४

मोरङ २

कृष्ण कुमार कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ०

चन्द्र वीर राई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ०

मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल नेपाली काँग्रेस ०

दिलीप कुमार अग्रवाल नेकपा एमाले ०

मोरङ ३

अमिर मगर (श्रम संस्कृति पार्टी)-५९०

सुनिल कुमार शर्मा (नेपाली काँग्रेस)- ११९

गणेश कार्की (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)- ११६

इरन कुमार राई ( नेकपा (एमाले) ०

मोरङ ४

सन्तोष राजवंशी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)- ९,६५०

गुरु राज घिमिरे (नेपाली काँग्रेस)-१७११

अमन लाल मोदी ( नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) -२०५२

जिवन घिमिरे (नेकपा (एमाले) – १०४४

मोरङ ५

आशा झा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)- २,३५८

शिव कुमार मंडल (केवट) (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी)- ३४५

फुल कुमार लालवानी (नेपाली काँग्रेस)- ३२६

मनोज कुमार अग्रवाल (नेकपा(एमाले)- २७६

मोरङ ६

मातृका पौडेल (श्रम संस्कृति पार्टी)- ०

विनोद प्रसाद ढकाल नेकपा (एमाले) ०

डा शेखर कोइराला (नेपाली काँगेंस )-

रुबिना आचार्य (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी )-

