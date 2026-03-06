झापाका ५ निर्वाचन क्षेत्रको बिहान १० : ५० को मतपरिणाम

झापा-१
रामचन्द्र उप्रेती-नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी-
केशव राज पाण्डे-नेपाली कांग्रेस-
निशा डाँगी-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-
झापा-२
इन्दिरा राना मगर-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- १२७६
देव राज घिमिरे- नेकपा एमाले – ३८४
केशव कुमार भण्डारी- श्रम संस्कृति पार्टी- १३९
सरिता प्रसाई-नेपाली काँग्रेस- ५९
झापा-३
हरी बहादुर राजवंशी-नेकपा एमाले –
राजेन्द्र कुमार घिमिरे- नेपाली काँग्रेस-
प्रकाश पाठक-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
प्रकाश पाठक-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-
राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी-
झापा-४
लालप्रसाद साँवा लिम्बु-नेकपा एमाले-
देउ कुमार थेवे-नेपाली काँग्रेस-
शम्भु प्रसाद ढकाल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-
भक्ति प्रसाद सिटौला-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी-
झापा-५
बालेन्द्र शाह (बालेन) – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- १४७६
केपी शर्मा ओली -नेकपा एमाले – ४२०
रन्जित तामाङ -नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी- ९०
मंधरा चिमरिया-नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस – ०
झापा –१ –
झापा–२ –
झापा–३- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अग्रता
झापा- ४-
झापा-५- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाे अग्रता
प्रतिक्रिया