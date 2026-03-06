काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रको बिहान १० :२० को मत परिणाम

काठमाडौं– १
रन्जु दर्शना, रास्वपा (घण्टी) – १३५९१
प्रवल थापा नेपाली कांग्रेस (रुख) – ५६९६
रवीन्द्र मिश्र राप्रपा (हलो) – ३५०७
काठमाडौं–२
सुनील केसी रास्वपा (घण्टी) – २९५१
मणिराम गेलाल, नेकपा एमाले (सूर्य) ५१९
कबिर शर्मा नेपाली कांग्रेस (रुख) – १२९७
काठमाडौं–३
राजुनाथ पाण्डे, रास्वपा (घण्टी) –८५८४
कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल (चीम)– ४२२०
रमेश अर्याल, नेपाली कांग्रेस (रुख)–२१९०
काठमाडौं–४
पुकार बम रास्वपा, (घण्टी)– ६२८२
सचिन तिमल्सेना, नेपाली कांग्रेस (रुख)–१८९९
राजन भट्टराई, नेकपा एमाले (सूर्य)–१४७९
काठमाडौं–५
सस्मित पोखरेल, रास्वपा (घण्टी) – ९१२४
प्रदीप पौडेल, नेपाली कांग्रेस (रुख) – २८८७
ईश्वर पोखरेल, नेकपा एमाले (सूर्य)–१५५८
काठमाडौं–६
शिशिर खनाल, रास्वपा (घण्टी)– ८५२७
कृष्ण बानिया सबुज नेपाली कांग्रेस (रुख)– २२५८
अमन मास्के एमाले (सूर्य)– १३२२
काठमाडौं–७
गणेश पराजुली रास्वपा (घण्टी)– ७६४२
प्रकाश श्रेष्ठ नेकपा एमाले (सूर्य)– १२२०
प्रमोद हरी गुरागाईं नेपाली कांग्रेस (रुख)–१०५०
काठमाडौं–८
विराजभक्त श्रेष्ठ– रास्वपा (घण्टी) – ९३२०
सपना राजभण्डारी–नेपाली कांग्रेस (रुख)– १०७४
सुमन सायमी– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तारा)– १२२२
काठमाडौं–९
डोल प्रयास अर्याल, रास्वपा (घण्टी) – २७०२
नानुमैयाँ बास्तोला, नेपाली कांग्रेस (रुख)– ४७०
डा. अजय क्रान्ति शाक्य, नेकपा एमाले (सूर्य)– ३६४
काठमाडौं–१०
प्रदीप विष्ट, रास्वपा (घण्टी)– ७२६७
हिमाल कार्की, नेपाली कांग्रेस– १७४४
विनोद श्रेष्ठ, नेकपा एमाले– १०६७
