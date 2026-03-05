सिन्धुलीमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सकियो, ५३.५८ प्रतिशत मत खस्यो बुद्ध नेपाली

सिन्धुली ।
सिन्धुलीमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ५३ दशमलब ५८ प्रतिशत मत खसेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अनुसार १ लाख १५ हजार २१४ मत खसेको जनाएको छ । जसमा महिला महिला ५४ हजार ४३२ र पुरुष ५८ हजार ७८२ मत खसेको छ । सिन्धुलीमा कुल मतदाता २ लाख १५ हजार १९ रहेका थिए ।
सिन्धुलीको कुल १५१ मतदान स्थलको २७४ मतदान केन्द्रमा शान्तपुर्वक स्वच्छ वातावरणमा मतदान कार्य सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । सिन्धुलीको सदरमुकामका नजिक रहेका मतदान केन्द्रहरुको मतपेटिका संकलनको कार्य पनि सुरु भएको छ ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका –६ खम्बेचौर मतदानस्थलको ५ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका मत गणना स्थल जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको नवनिर्मित भवनमा पुर्याइएको छ । नेपाल प्रहरीले मतदान केन्दंबाट भण्डारण कक्ष सम्म पतपेटीका बोकेर लगेका हुने ।
